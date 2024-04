Πολιτική

Κασσελάκης: Ο πήχης μου είναι η απόλυτη ανατροπή στις Ευρωεκλογές - Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας στη χώρα

Τι ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας για την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, την τραγωδία στα Τέμπη αλλά και τις επικείμενες Ευρωεκλογές

Συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης στον ΣΚΑΙ το βράδυ της Τρίτης και αναφέρθηκε τόσο στο θέμα των Τεμπών και του Κώστα Αχ.Καραμανλή, όσο και στο αίτημα των εκλογών, λέγοντας πως ζητάει την προσφυγή στις κάλπες, ώστε να χάσει η κυβέρνηση το άλλοθι του 41%. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να εγγυηθεί ότι δεν θα αμνηστεύσει τον Κώστα Αχ.Καραμανλή, προκειμένου να προχωρήσει και επίσημα τη διαδικασία της πρότασης για προανακριτική.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τη συνέντευξή του δίνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια της 28χρονης που δολοφονήθηκε στους Αγίους Αναργύρους. «Η οικογενειακή βία είναι τεράστιο ζήτημα. Έχουμε ζήτημα ασφάλειας. Δεν έχουμε ασφάλεια στην οικογένεια, αλλά δεν έχουμε και οικονομική ασφάλεια», τόνισε.

Αναφερόμενος στην πρόταση για προκαταρκτική, είπε: «Έχουμε τους βουλευτές για το πρώτο βήμα, για την κατάθεση της πρότασης για προκαταρκτική. Στο δεύτερο βήμα, στην παραπομπή στη δικαιοσύνη, η ΝΔ έχει πει ότι σκοπεύει να αμνηστεύσει τον κ.Καραμανλή. Έχουμε υπεραρκετά στοιχεία για τις κατηγορίες. Έχουμε 11 κακουργηματικές κατηγορίες τις οποίες έχουμε στοιχειοθετήσει πλήρως.

Πρέπει να καταθέσουμε την πρόταση, εάν ο κ. Μητσοτάκης δεσμευτεί ότι δεν θα αμνηστεύσει τον κ. Καραμανλή. Είναι βουλευτής -σ.σ. ο κ. Καραμανλής- και έχει 157 βουλευτές να τον χειροκροτούν στη Βουλή. Η ΝΔ πιστεύει ότι οι προειδοποιήσεις του διευθύνοντος συμβούλου και των εργαζομένων του ΟΣΕ ήταν ψέμα; Ας πάει στη Δικαιοσύνη. Τι φοβάται; Yπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Έχουμε υπεραρκετά στοιχεία. Χρειαζόμαστε ο νόμος να αλλάξει. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, αυτός ο νόμος θα αλλάξει. Η καπήλευση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας γίνεται όταν καλύπτεις τον υπουργό. Είναι ντροπή να συγκαλύπτεται αυτό το έγκλημα. Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, αλλά αυτό κατακτάται κάθε μέρα. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Όλοι κρίνονται κάθε μέρα. Μία από τις υποθέσεις που πρέπει να προχωρήσουν είναι το Predator».

Αναφορικά με την πρόταση για διεθνείς παρατηρητές στις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης είπε: «Έχουμε για πρώτη φορά διαρροή στοιχείων. Δεν είναι μόνο η διαδικασία των εκλογών. Είναι όλη η διαδικασία παραπληροφόρησης. Εγγυάται ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχουν διαρρεύσει στοιχεία των ψηφοφόρων του εσωτερικού;

Δεν έχω πει εγώ τη λέξη νοθεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει τη λέξη νοθεία, το 2019. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που ζήτησε εκλογές στον πρώτο μήνα που ανέλαβε. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση υπάρχει υπεξαίρεση στοιχείων ψηφοφόρων του εξωτερικού, Δεν γνωρίζουμε για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού. Ο πήχης μου είναι η απόλυτη ανατροπή. Θα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχει ένα νέο μονοπάτι διακυβέρνησης. Εάν βρεθούμε σε απόσταση αναπνοής, θα είναι μία ανατροπή. Δεν φοβάμαι την αμφισβήτηση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, υπενθύμισε, ότι το κόμμα του έχει καταθέσει νομοθετική πρόταση για την ποινικοποίηση του όρου γυναικοκτονία, με αφορμή την δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους. «Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας» στη χώρα, που αφορά την εγκληματικότητα, την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και την πολιτική προστασία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι και η οικονομική ανασφάλεια προκαλεί «βία».

«Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι καλά το όνομα της Μαρέβας...»

Συγχαίρω τον κ. Μητσοτάκη που είναι οικογενειάρχης και αν πιστεύει ότι θίχτηκε, τον προκαλώ να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Θέλουμε δικαιοσύνη για όλους. Και για τη Μαρέβα... Γκραμπόφσκι, συγγνώμη δεν ξέρω ακριβώς το όνομά της και για τους υπόλοιπους. Μιλάμε για ένα έγκλημα που πάει να συγκαλυφθεί».

«Θέλουμε ανοιχτές αγορές, με εργασιακά δικαιώματα, με κράτος δικαίου. Έχω πει από την αρχή ότι ο φθηνότερος τρόπος για την άμυνά μας, είναι η αποτροπή. Ο Έλληνας πολίτης θα έχει ασφάλεια από εμάς», πρόσθεσε και συνέχισε για τα ελληνοτουρκικά:

Για τα πανεπιστήμια είπε: «Πιστεύουμε στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Διαφωνώ με τη μόνιμη παρουσία της αστυνομίας, αλλά αν συμβαίνει κάτι έκνομο, μπορεί να επεμβαίνει. Θέλουμε να επενδύσουμε στα πανεπιστήμιά μας». Όσον αφορά στην αστυνομία είπε ότι χρειαζόμαστε μία αποτελεσματική αστυνομία, ποιοτικότερη αστυνόμευση στις γειτονιές».

«Ζητάω εκλογές για να φύγει το άλλοθι του 41%»

Για το αίτημα για εκλογές είπε: «Έχουμε το θέμα της συγκάλυψης, της μονταζιέρας στα Τέμπη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε αλλοίωση των στοιχείων και να μην έχει συμβολή το Μαξίμου. Πολλά έχουν αλλάξει από πέρυσι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλές κωλοτούμπες. Άρα, λοιπόν, για να μην μου ξαναπεί εμένα ο πρωθυπουργός ότι όλα κρίθηκαν στο 41%, ας πάμε σε εκλογές να μετρηθούμε. Δεν ζητάω εκλογές για να γίνω βουλευτής, αλλά για να φύγει το άλλοθι του 41%.

Μαρινάκης: Η αλαζονεία του Κασσελάκη μας εκπλήσσει περισσότερο από την άγνοιά του



«Για τη συνέντευξη του κ. Στέφανου Κασσελάκη, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, δεν αξίζει κάποιος να σχολιάσει πολλά. Μάλλον σε κανέναν δεν έμεινε τίποτα, παρότι μιλούσε για πάνω από 40 λεπτά», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η στοιχειώδης έλλειψη γνώσης βασικών θεμάτων εκ μέρους του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας εκπλήσσει, όσο η αλαζονεία με την οποία εμφανίζεται. Αυτό που σίγουρα επιβεβαιώσαμε και σήμερα είναι ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πορευτεί εκ νέου σε μια εκλογική διαδικασία, με μόνο όχημα την τοξικότητα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

