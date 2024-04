Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ: Πότε θα αποφασίσει αν θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

Τι αποφάσισε η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Conference League, στην Γενική Συνέλευση.

Πάνω από 25.000 φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ -προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League- έδωσαν το «παρών» το απόγευμα της Τρίτης (2/4) κατά τη διάρκεια της «εκρηκτικής» Γενικής Συνέλευσης των μελών της τουρκικής ομάδας, με κύριο θέμα το ενδεχόμενο αποχώρησης απ’ το τουρκικό πρωτάθλημα, μετά τα όσα θλιβερά έγιναν στον αγώνα με την Τραμπζονσπόρ και την επίθεση των οπαδών της ομάδας της Τραπεζούντας.

Ο πρόεδρος της «Φενέρ», Αλί Κοτς που αποθεώθηκε απ’ τους φίλους της ομάδας, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τόνισε πως η απόφαση για απόσυρση από το πρωτάθλημα ή παραμονή, θα οριστιοποιηθεί σε νέα Γ.Σ. μετά το τέλος της σεζόν. Πάρθηκαν, ωστόσο, 4 πολύ σημαντικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Αλί Κοτς να προχωρήσει στην υλοποίηση των παρακάτω αποφάσεων:

Να μην αγωνιστεί η «Φενέρ» στον αγώνα του Super Cup στις 7 Απριλίου ή να παίξει με την Κ19. Εκτός εάν αναβληθεί ο αγώνας σε άλλη ημερομηνία κι οριστεί ξένος διαιτητής.

Μη συμμετοχή στο Κύπελλο Τουρκίας για τις επόμενες δύο σεζόν ή συμμετοχή με την K19.

Να ξεκινήσει η δόμηση και οργάνωση ποδοσφαιρικού συλλόγου στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις για τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στην Τουρκία.

Υποβολή αιτήσεων στα αρμόδια συμβούλια της UEFA και τις FIFA, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εξαιτίας του σημείου στο οποίο έχει φτάσει το τουρκικό ποδόσφαιρο λόγω των παρεμβάσεων που έγιναν εκτός των ποδοσφαιρικών φορέων.

«Ενώ η μάχη μας για πρωτάθλημα συνεχίζεται, ας συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν χωρίς να τα παρατήσουμε. Ας παίξουμε τα υπόλοιπα ματς με τους νέους μας. Ας αξιολογήσουμε την κατάσταση της αποχώρησης από το πρωτάθλημα για την επόμενη σεζόν.

Η άποψη ότι δεν πρέπει να αποσυρθούμε απ’ το πρωτάθλημα έχει γίνει κυρίαρχη. Δεν σκεφτόμαστε να 'παγώσουμε' τις αθλητικές δραστηριότητες, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι τέτοιο» τόνισε ο Κοτς και πρόσθεσε:

«Όσα ζήσαμε στον αγώνα με την Τραμπζονσπόρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Όσα έγιναν μετά τον αγώνα έγιναν οργανωμένα και προγραμματισμένα. Η αστυνομία δεν μπορούσε να παράσχει την απαραίτητη ασφάλεια σε έναν αγώνα που ήταν βέβαιο ότι θα ήταν τεταμένος. Σήμερα βρισκόμαστε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης έχει λάβει πολύ καλύτερα μέτρα ασφαλείας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κοτς.

Ο πρόεδρος της «Φενέρ» επιτέθηκε επίσης και στον αντιπρόεδρο της Γαλατασαράι, ενώ προβλήθηκε βίντεο με επεισόδια προηγούμενων ετών, κατά τα οποία η διοίκηση της αντιπάλου του Ολυμπιακού θεωρεί πως αδικήθηκε απ’ τη «Γαλατά» και τις αρχές, υπογραμμίζοντας πως το σχετικό οπτικό υλικό έχει σταλεί σε UEFA και FIFA.

«Αναρωτιέμαι σε ποιο λεωφορείο θα επιτεθούν αν αποσυρθούμε από το πρωτάθλημα; Ποιον σύλλογο και τον πρόεδρό του θα παγιδέψουν και θα τον βάλουν φυλακή; Ποια ομάδα θα προσπαθήσουν να λιντσάρουν; Ο στόχος είναι πάντα η Φενέρμπαχτσε».

