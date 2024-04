Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε συμμορία Γεωργιανών που “έγδυνε” σπίτια

Η λεία της σπείρας από τις κλοπές και τις διαρρήξεις υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση Γεωργιανών, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από σπίτια, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας πραγματοποίησε συλλήψεις πέντε ατόμων, τεσσάρων ανδρών ηλικίας 33, 34, 38 και 44 ετών (ήταν το αρχηγικό μέλος) και μιας 33χρονης, σε επιχείρηση που έγινε την Τρίτη 2 Απριλίου.

Σε βάρος των συλληφθέντων εκκρεμούσαν σχετικά εντάλματα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2021, είχαν συστήσει την σπείρα που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές από σπίτια, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με συγκεκριμένο τρόπο δράσης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά εντόπιζαν τις οικίες - στόχους και στη συνέχεια κατόπτευαν και παρατηρούσαν για τυχόν ύπαρξη καμερών και συναγερμών. Παρατηρούσαν τις κινήσεις των υποψήφιων θυμάτων τους, όταν αυτοί έφευγαν από το σπίτι τους. Χρησιμοποιούσαν πληροφοριοδότες και τσιλιαδόρους, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων. Διέθεταν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία καταχωρούσαν σε στοιχεία άλλων ατόμων. Παραβιάζοντας κλειδαριές, εισέβαλαν στα σπίτια και αφαιρούσαν τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, ενώ φρόντιζαν για την εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων χρησιμοποιώντας καθαριστικά μέσα, ενώ χρησιμοποιούσαν κώδικες λέξεις, προς αποφυγή ταυτοποίησής τους.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και τις σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: Όχημα και πλήθος κινητών, καρτών SIM, ηλεκτρονικών συσκευών, ρολογιών και κοσμημάτων.

Σημειώνεται, ότι από την έως τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 16 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών από σπίτια, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της σπείρας υπολογίζεται σε ποσό άνω των 690.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες.

