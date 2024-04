Κόσμος

Βίζα εξπρές για τους Τούρκους: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τα πέντε νησιά της Ελλάδας

Τα νησιά που μετέχουν στο πρόγραμμα και η διαδικασία απόκτησή της για τους Τούρκους.

H Ελλάδα έχει ξεκινήσει πρόγραμμα εξπρές βίζας για Τούρκους πολίτες για πέντε νησιά του Αιγαίου ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σύντομα και για τα άλλα πέντε νησιά, μεταδίδει το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στις 30 Μαρτίου ξεκίνησε το πρόγραμμα για τα νησιά Κω, Λέσβο, Ρόδο, Σάμο και Χίο.

Το πρόγραμμα για τα άλλα πέντε νησιά Λέρος, Λήμνος, Κάλυμνος, Καστελλόριζο και Σύμη, θα ξεκινήσει σύντομα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι Τούρκοι επισκέπτες που επιθυμούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα εξπρές βίζας πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα στις ελληνικές αρχές μαζί με το έντυπο αίτησης. Τα απαραίτητα έγγραφα παραδίδονται στα εξουσιοδοτημένα τμήματα στα σημεία εισόδου στα νησιά, αλλά συνιστάται η παράδοση των εγγράφων στα ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν τις ακτοπλοϊκές γραμμές μεταξύ νησιών και Τουρκίας πριν από την επίσκεψη, προκειμένου να αποφευχθεί η αναμονή στα σημεία εισόδου. .

Για κάθε επίσκεψη στο νησί, οι ελληνικές αρχές θα εκδίδουν βίζα με ισχύ από 1 έως 7 ημέρες. Οι βίζες εξπρές που θα ληφθούν για τα νησιά θα ισχύουν μόνο για αυτά τα νησιά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάβαση σε άλλο μέρος της Ελλάδας.

Το κόστος της βίζας, που θα ισχύει μόνο για μία είσοδο, θα είναι 60 ευρώ.

