Φενέρμπαχτσε: Θα αποχωρήσει από το Σούπερ Καπ με τη Γαλατάσαραϊ μετά από τη σέντρα

Γιατί πήρε αυτή την απόφαση η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League.

Πρόωρο τέλος θα έχει όπως όλα δείχνουν, ο τελικός του τουρκικού Super Cup, που θα διεξαχθεί απόψε (21:30) ανάμεσα στην Φενερμπαχτσέ και την Γαλατάσαραϊ. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα στον Τύπο της γειτονικής χώρας, η διοίκηση της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Conference League, έχει αποφασίσει την αποχώρηση της ομάδας, αμέσως μετά το εναρκτήριο λάκτισμα.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η Φενερμπαχτσέ θα παραταχθεί με την ομάδα για παίκτες ηλικίας κάτω των 19 ετών, όπως προέκυψε από σχετική απόφαση της πρόσφατης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας πρις τις τουρκικές ποδοσφαιρικές Αρχές.

Η Φενέρμπαχτσε δεν ήθελε να γίνει το ματς σήμερα (7/4), δεδομένου πως την Πέμπτη (11/4) φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τα προημιτελικά του Conference League, ενώ ζήτησε και ορισμό ξένου διαιτητή, αίτημα που δεν ικανοποίησε η ομοσπονδία, ορίζοντας τον Βολκάν Μπαγιαρσλάν.

Το συγκεκριμένο σενάριο ήταν ένα από τα τέσσερα που εξέταζαν στη Φενέρ και εν τέλει αποφάσισαν να ακολουθήσουν με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα στη γειτονική χώρα.

