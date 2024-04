Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Τι υποστήριξε μιλώντας στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο συνήγορος του πατέρα της Κυριακής.

Η συνήγορος του πατέρας της Κυριακής που δολοφονήθηκε την περασμένη Δευτέρα, έξω από το Α.Τ των Αγίων Αναργύρων, Ελένη Μαζαράκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι το έγκλημα ήταν μεθοδευμένο και προμελετημένο και ο δράστης ήρθε από την Άρτα με μοναδικό σκοπό να προχωρήσει στην αποτρόπαια πράξη του.

«Ο πατέρας της Κυριακής, είχε υποψίες ότι το παιδί του δεχόταν κακοποιητικές συμπεριφορές από τον δράστη, αλλά δεν είχε γνώση γιατί η Κυριακή τα έκρυβε αυτά για να μην τον στεναχωρήσει», ανέφερε στη συνέχεια.

Η κυρία Μαζαράκη, σχολιάζοντας τα όσα υποστηρίζει ο δράστης για τα ψυχιατρικά του προβλήματα και την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε, τόνισε ότι πρόκειται για τεχνάσματα που χρησιμοποιεί για να πέσει στα μαλακά, κάτι που πιστοποιούν με τις γνωματεύσεις τους και οι 4 δημόσιοι ψυχίατροι που τον εξέτασαν.

