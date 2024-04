Παράξενα

Τουρκία - Ραμαζάνι: Πουλούσαν απαγορευμένο κρέας αλόγου και γαϊδάρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ποινή επιβλήθηκε στις εταιρείες, που κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, βρέθηκε σε προϊόντα τους απαγορευμενο κρέας αλόγου και γαϊδάρου.

-

Η μεγίστη των ποινών επιβλήθηκε σε δύο εταιρείες και 4 εστιατόρια στο Σαγγάριο στην Τουρκία, έπειτα από τον εντοπισμό κρέατος αλόγου και γαϊδάρου στους χώρους παραγωγής και πώλησης κατά το Ραμαζάνι.

Όλοι οι έλεγχοι διενεργούνται από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών κατά τον μήνα του Ραμαζανιού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ομάδες έλαβαν δείγματα προϊόντων κόκκινου κρέατος από επιχειρήσεις και εστιατόρια που γινόταν παραγωγή και πωλήση κρέατος και εξετάστηκαν. Ως αποτέλεσμα των ερευνών, εντοπίστηκε κρέας αλόγου και γαϊδάρου στα δείγματα που ελήφθησαν από τον χώρο παραγωγής και το γραφείο πωλήσεων εταιρείας παραγωγής λουκάνικων στην πόλη, το γραφείο πωλήσεων εταιρείας κρεάτων και 4 εστιατορίων, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Μεγίστη των ποινών αλλά δεν τα έκλεισαν

Ενώ η μέγιστη ποινή επιβλήθηκε στις 2 εταιρείες παραγωγής και πώλησης και στα 4 και η Γενική Εισαγγελία επέβαλε ποινική μήνυση, ωστόσο η διαδικασία κλεισίματος ή σφράγισης την οποία προβλέπει η νομοθεσία σε χώρους εργασίας που πωλούν προϊόντα κρέατος αλόγου δεν εφαρμόστηκε.

«Απαιτούμε να αποκαλυφθούν τα ονόματα»

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφτέδων, Κεμπάπ και Εστιατορίων του Σαγγάριου, Σερντάρ Γκιοκ, δήλωσε ότι παρακολουθούν το θέμα και ότι το περιστατικό δεν πρέπει να επιβαρύνει όλους τους εμπόρους στο Σαγγάριο. Δήλωσε μάλιστα ότι θα λάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και θα αποκαλύψουν τα ονόματα των εταιρειών παραγωγής και πώλησης και των εστιατορίων όπου εντοπίστηκε το κρέας αλόγου.

«Ως επιμελητήριο, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που δεν εγκρίνουμε. Απαιτούμε να ανακοινωθούν τα ονόματα από το Υπουργείο. Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μάθουμε τα ονόματα των εταιρειών και ελπίζουμε ότι μετά τις διακοπές, θα αποκαλύψουμε τα ονόματα αυτών των εταιρειών. Ως επιμελητήριο, είναι ένα γεγονός που δεν εγκρίνουμε και δεν θέλουμε να μείνει κηλίδα για όλους τους εμπόρους. Θα διασφαλίσουμε ώστε να λάβουν τις ποινές. Τοι πολίτες του Σαγγάριου αξίζουν πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση και ποιότητα», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε παρεμβάσεις για την Υγεία (εικόνες)

Δημήτρης Κόκοτας: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραγουδιστής

Isis - Champions League: Απειλές για επίθεση σε γήπεδα “Σκοτώστε τους όλους”