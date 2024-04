Υγεία - Περιβάλλον

Δημήτρης Κόκοτας: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραγουδιστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου "Γεννηματάς"

-





Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου.

Ο Δημήτρης Κόκοτας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Γ. Γεννηματάς», καθώς οι γιατροί δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε αποσωλήνωση.

«Ο κ. Κόκοτας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικης Θεραπείας διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του «Γ. Γεννηματάς».

Ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας έπαθε έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς και έμεινε για οκτώ λεπτά χωρίς καρδιακό παλμό κατά τη διάρκεια μεταφοράς του από τις πρόβες του μουσικό σόου που συμμετέχει στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: αποσωληνώθηκε ο 39χρονος (βίντεο)

Κόρινθος: Ασθενής πέθανε από σηψαιμία μετά από λάθος στο χειρουργείο

Isis - Champions League: Απειλές για επίθεση σε γήπεδα “Σκοτώστε τους όλους”