Κολωνός - 12χρονη: Έφεση της Εισαγγελίας για την αθώωση της μητέρας για μαστροπεία

Η αθώωση της μητέρας της 12χρονης για το συγκεκριμένο αδίκημα ήταν οριακή.

Έφεση κατά της αθώωσης της μητέρας του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό άσκησε η Εισαγγελία Εφετών για μία από τις δύο κακουργηματικές πράξεις που την βάρυναν, φέρνοντας την 37χρονη γυναίκα ξανά αντιμέτωπη με κακουργηματική κατηγορία στην δευτεροβάθμια δίκη.

Κατά την εισαγγελική κρίση δεν είναι ορθή η απόφαση του Μικτού Ορκωτού δικαστηρίου που με οριακή πλειοψηφία 4 προς 3 αθώωσε την γυναίκα από την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας. Η απόφαση είχε ληφθεί με την ψήφο των ενόρκων.

Η έφεση αφορά μόνο το αδίκημα της μαστροπείας και όχι την δεύτερη κακουργηματική κατηγορία που βάρυνε την μητέρα του κοριτσιού, για πορνογραφία από την οποία το ΜΟΔ την απάλλαξε με ομόφωνη απόφασή του.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία Εφετών, η γυναίκα πρέπει να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την κατηγορία που αφορά την εκπόρνευση του παιδιού της, καθώς «δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς» από το ΜΟΔ τα «αποδεικτικά στοιχεία» της δικογραφίας.

Να σημειωθεί πως η πρόταση της Εισαγγελέως της Έδρας όσο αφορά την μητέρα του παιδιού ήταν να καταδικαστεί τόσο για την μαστροπεία όσο και για την πορνογραφία.

