Μανώλης Γεωργιάδης: Πέθανε επί σκηνής ο ηθοποιός

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο καθώς ο ηθοποιός, άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο ηθοποιός Μανώλης Γεωργιάδης στα 62 του χρόνια.

Ο ηθοποιός, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν στη σκηνή, για τη θεατρική παράσταση, όπου συμμετείχε, το βράδυ της Δευτέρας 8 Απριλίου.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας όπως είπε, παρακολουθούσε σε διπλανή αίθουσα, μία άλλη παράσταση.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, έγραψε: «Χθες το βράδυ η αληθινή ζωή έδειξε το σκληρό της πρόσωπο πάνω στην σκηνή του θεάτρου. Ο ερασιτέχνης ηθοποιός Μανώλης Γεωργιάδης που συμμετείχε στην παράσταση του εκλεκτού μας συναδέλφου Αντώνη Καλοιμοιράκη στο θέατρο ΝΟΥΣ άφησε την τελευταία του πνοή επί σκηνής καθώς έπαιζε. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός στο οποίο τυχαία βρεθήκαμε μάρτυρες αφού παρακολουθούσαμε στη διπλανή αίθουσα άλλη παράσταση, φέρνει στο φως τη σκληρή πραγματικότητα του θεάτρου.. Καλό ταξίδι στον εργάτη αυτόν του θεάτρου από όλους μας».

