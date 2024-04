Life

“Παγιδευμένοι” - Sneak preview: Ο Δημήτρης προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του στο επεισόδιο της Τρίτης

Σεναριακές εκπλήξεις, καθηλωτικές ερμηνείες και αμείωτο ενδιαφέρον και στο σημερινό επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Σήμερα στις 22:30, Το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της νύφης αποκαλύπτεται, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα. Πώς συνδέεται με την απαγωγή της Δάφνης; Μία πληροφορία που θα μάθει από έναν άγνωστο ο Θοδωρής θα δείξει το φως στο βάθος του τούνελ ή θα είναι παγίδα;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Τρίτη 9 Απριλίου

Επεισόδιο 49

«Όλα ούρλιαζαν, η θάλασσα, ο άνεμος, η καρδιά μου…» Yann Martel

Η απαγωγή της Δάφνης και η κατάσταση υγείας του Σπύρου έχουν συντρίψει τον Δημήτρη, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του με τη βοήθεια της Άννας.

Το σκοτεινό πάζλ της δολοφονίας της Μαριάννας αρχίζει να συμπληρώνεται, αφού κάποιοι από τους ενόχους σπάνε κι αρχίζουν να ομολογούν. Η λύση του μυστηρίου κρύβει μια μεγάλη ανατροπή! Ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος της άτυχης κοπέλας και πώς εμπλέκεται η βαλκανική μαφία σε όλο αυτό;

Ο Δημήτρης, η Άννα και ο Ανδρέας ψάχνουν όλα τα στοιχεία για να βρουν εγκαίρως τη Δάφνη. Μία πληροφορία που θα μάθει ο Θοδωρής θα δείξει το φως στο βάθος του τούνελ.

Ποιος είναι, όμως, αυτός που του έδωσε την πληροφορία; Θα τους οδηγήσει πράγματι στη Δάφνη; Ή είναι παγίδα; Ποιοι κρύβονται πίσω από την απαγωγή της Δάφνης και τι ζητούν για να την απελευθερώσουν;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

