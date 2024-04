Life

“Ο πρώτος από εμάς”: αποφάσεις και εκπλήξεις στο νέο επεισόδιο (εικόνες)

Εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και γέλιο στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Πέμπτη 11 Απριλίου στις 22:00 με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση, αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Πέμπτη 11 Απριλίου στις 22:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 47

Η ξαφνική απόφαση της Έλσας να φιλοξενήσει τον Μάριο στο σπίτι, θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Άλκη. Το παρελθόν του Φίλιππου εισβάλει απότομα στη ζωή του και όπως όλα δείχνουν θα κοντραριστεί έντονα με το παρόν του. Η Κάτια και η Σοφία θα πέσουν πάνω σε μια αμήχανη συνάντηση με τον Έβαν, που θα βάλει σε υποψίες τη Σoφία για το ποιόν του Κοσμά. Ο Κοσμάς από την άλλη προσπαθεί να τρυπώσει ξανά στον γάμο τους, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του Πάρη. Και όσο η Έλενα και ο Νικόλας πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στην υιοθεσία της μικρής Μελίνας, ένα εντελώς απροσδόκητο νέο θα ταράξει τη ζωή του Άλκη και της Έλσας.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:



#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

