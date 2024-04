Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΔΕΑΒ: Κλείνει η Θύρα 13 λόγω επεισοδίων

Δείτε την ποινή που επέβαλλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, για επεισόδια στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός την απαγόρευση χρήσης από θεατές της θύρας 13 του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης» για μία αγωνιστική, σε οποιαδήποτε Εθνική διοργάνωση.

Η απόφαση ελήφθη επειδή κατά τον αγώνα για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος της Super League μεταξύ των «Πράσινων» και της ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (3 Απριλίου 2024) και περί ώρα 20:10, ομάδα περίπου 100 οπαδών της γηπεδούχου ομάδας διέσπασαν με τη βία τον αστυνομικό φραγμό στη συμβολή των οδών Κόνιαρη-Αρματολών και Κλεφτών κι επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο και ειδικότερα δε στη θύρα 13.

Τελικά κατόρθωσαν να εισέλθουν σε αυτή περίπου 20 άτομα, με τη χρήση βίας και χωρίς έλεγχο εισιτηρίων όπως προέκυψε από το υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας (κάμερες) του γηπέδου, οι οποίες λειτουργούσαν κανονικά, καθώς και από την υποβλητική αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

