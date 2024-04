Κοινωνία

Ηλιούπολη: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μητέρα και γιος ήταν νεκροί εδώ και μέρες.

-





Νεκροί από πυροβολισμό εντοπίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης μία μητέρα με τον γιο της σε διαμέρισμα στην Ηλιούπολη.

Μάλιστα, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και μία καραμπίνα.

Στο σημείο βρέθηκε καραμπίνα, αναφέρουν οι πληροφορίες, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη του τμήματος ανθρωποκτονιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, μητέρα και ο γιος της βρέθηκαν με σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μητέρα και γιος ήταν νεκροί εδώ και μέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Καρυστιανού: Υπήρχαν μάρτυρες στη συνάντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ενδοσχολική βία - Αίγιο: Έστησαν καρτέρι έξω από σχολείο και ξυλοκόπησαν μαθητή

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Δημιουργία εντυπώσεων για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα