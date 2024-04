Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι στη Φιλαδέλφεια (βίντεο)

Αρκετοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν την Τετάρτη κοντά σε εκδήλωση για το τέλος του Ραμαζανιού στη Φιλαδέλφεια.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών εν μέσω εορτασμού του Έιντ στη Φιλαδέλφεια, μεγαλούπολη στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία, κάνοντας λόγο για «δυο ομάδες» που συνεπλάκησαν σε πάρκο.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν έχουν πει ως αυτό το στάδιο κάτι που να αφήνει να εννοηθεί πως στόχος ήταν συγκεκριμένα ο γιορτασμός του τέλους του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού.

«Είχαμε πάρα πολλή τύχη σήμερα που δεν χτυπήθηκαν περισσότεροι άνθρωποι από σφαίρες και δεν θρηνούμε κανένα νεκρό», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της αστυνομίας Κέβιν Μπέθελ.

Περί τις 14:30 (τοπική ώρα), ενώ είχαν συγκεντρωθεί περίπου χίλιοι άνθρωποι σε πάρκο για να γιορτάσουν το Έιντ, ακούστηκαν περίπου τριάντα πυροβολισμοί, διευκρίνισε.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως φαίνεται ότι υπήρχαν δυο ομάδες στο πάρκο που αντάλλαξαν πυρά», πρόσθεσε.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 15χρονος που μπήκε στο στόχαστρο αστυνομικίνας, διότι έφερε όπλο, σύμφωνα με τον κ. Μπέθελ. Χτυπήθηκε στον ώμο και στην πλάτη από την αστυνομικίνα.

Νεαρός 22 ετών χτυπήθηκε στο στομάχι, πιθανόν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ενώ άλλος άνδρας παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στο χέρι, κατά την ίδια πηγή.

Τέθηκαν σε κατάσταση σύλληψης πέντε ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του 15χρονου, και κατασχέθηκαν όπλα, κατά την αστυνομία.

«Το Έιντ θα έπρεπε να είναι πάντα περίοδος χαράς για τους μουσουλμάνους γείτονές μας, και θρηνώ για κάθε μέλος της μουσουλμανικής κοινότητας της Φιλαδέλφειας η γιορτή του οποίου έγινε κομμάτια εξαιτίας της βίας με τη χρήση όπλων», ανέφερε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Πενσιλβάνια —όπου υπάγεται διοικητικά η Φιλαδέλφεια—, ο Τζος Σαπίρο.

