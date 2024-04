Κοινωνία

Κυψέλη: Εντοπίστηκε βλήμα κοντά στην πλατεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί του Στρατού με σκοπό την απομάκρυνσή του.

-

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός βλήματος κατά τη διάρκεια εργασιών του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία της Κυψέλης.

Λόγω του περιστατικού, στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ της πλατείας.

Στο σημείο κλήθηκαν από την πρώτη στιγμή πυροτεχνουργοί του Στρατού με σκοπό την απομάκρυνσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Θρίλερ με τη μάνα και τον γιο που βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

Βόλος: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην πεθερό της για βιασμό του 4χρονου γιου της

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση