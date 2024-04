Καιρός

Καιρός: άνεμοι και υψηλή θερμοκρασία την Παρασκευή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Αναλυτικά η πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και τοπικά στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 29, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα ασθενείς. Η θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναια αρχικά αίθριος πρόσκαιρα όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και στα ανατολικά θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου.Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τοπικά κυρίως το μεσημέρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες 8 μποφόρ έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθούν από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 29 και στις Σποράδες έως 23 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται και το Σάββατο. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

