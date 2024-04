Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Ο νέος οδηγός της ΕΛΑΣ για τις καταγγελίες

Οδηγό προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή καταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Στον οδηγό της ΕΛ.ΑΣ. παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των αστυνομικών, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να καταγγείλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Οπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο, η δίωξη της ενδοοικογενειακής βίας γίνεται αυτεπάγγελτα. «Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να ενεργήσουν άμεσα, όταν πληροφορούνται με οποιονδήποτε τρόπο, από το ίδιο το θύμα ή και από τρίτο πρόσωπο, για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος ενδοοικογενειακής βίας».

«?εν απαιτείται η κατάθεση παράβολου ή οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση», προστίθεται. Αποσαφηνίζοντας τον ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας, η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι περιλαμβάνει τη σωματική βία (σωματική κάκωση, επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη, μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης) και λεκτική βία (απειλή, stalking κτλ).

«Αν ασκείται ενδοοικογενειακή βία σε βάρος μου ή σε βάρος άλλου μέλους της οικογένειας μου, αν δε μπορώ να καταλάβω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ενδοοικογενειακή βία, αν φοβάμαι για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα τη δική μου ή άλλου μέλους της οικογένειάς μου, αν γνωρίζω ότι σε κάποιον συνάνθρωπό μου ασκείται ενδοοικογενειακή βία, τότε απευθύνομαι σε οποιοδήποτε Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ή Αστυνομικό Τμήμα για να ενημερωθώ

σχετικά με τις διαδικασίες, τη νομοθεσία και τα δικαιώματά μου», αναφέρει ο οδηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται δε πως ανεξάρτητα από την υποβολή έγκλησης ή μη, οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι βάσει νόμου, όταν λαμβάνουν γνώση για την τέλεση αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας να σχηματίζουν δικογραφία και να ενημερώνουν τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

