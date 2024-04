Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Συμπλοκή με πυροβολισμούς

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από συμπλοκή ατόμων με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο.

Νέα συμπλοκή με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Ρόδου, όπου οι αστυνομικοί που έφτασαν εντόπισαν έναν άνδρα από το Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε δεχτεί πυρά στο χέρι, καθώς και δύο κάλυκες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τους εμπλεκομένους στο περιστατικό.

