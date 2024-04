Κόσμος

Ναυάγιο στη Χίο: “Βαθιά θλίψη” εκφράζει ο ΟΗΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για το ναυάγιο ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

-

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στη Χίο, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο τριών κοριτσιών.



Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουραζίκ ανέφερε ότι «οι συνάδελφοί μας στην υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ (UNHCR) είναι βαθιά θλιμμένοι για την είδηση του ναυαγίου στο Αιγαίο, στο οποίο αναφέρθηκε ο θάνατος τριών νεαρών κοριτσιών, ηλικίας 5 έως 10 ετών, ανοιχτά της Χίου στην Ελλάδα».

«Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ανέφερε σήμερα ότι σημειώθηκε άλλο ένα τρομερό ναυάγιο κοντά στη Λαμπεντούζα (Ιταλία), όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος εννέα ανθρώπων», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ.

Ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες συμπλήρωσε ότι πρόκειται για «υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα χέρια των λαθρεμπόρων καθώς αναζητούν καλύτερη ζωή».

Νεκρά τρία κορίτσια

Υπενθυμίζεται ότι τις σορούς τριών ανήλικων κοριτσιών ανέσυραν την Τετάρτη το Λιμενικό Σώμα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από βραχώδη ακτή στα Καρδάμυλα Χίου, όπου προσάραξε λέμβος με μετανάστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, απεγκλωβίστηκαν 14 άνθρωποι, ενώ δύο ακόμη άτομα εντοπίστηκαν σε κοντινή περιοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Σεξουαλική επίθεση ηλικιωμένου σε παιδί με νοητική υστέρηση

Νέος Κόσμος: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Πάσχα