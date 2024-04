Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ανδραβίδα

Πού εντοπίζεται το εστιακό βάθος του σεισμού

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανδραβίδα, κοντά στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Ηλείας και Αχαΐας, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11.55 π.μ., εντοπίζεται περιπου 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Ανδραβίδας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.

