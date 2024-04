Οικονομία

ΥΕΘΟ: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με 300 εκατομμύρια ευρώ

Τι προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση για διπλασιασμό κονδυλίων για την ενίσχυση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Όπως ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, διπλασιάζονται τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα - Α’ Κύκλος» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς, τα συνολικά κονδύλια - επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές- ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στην προκήρυξη του Α' Κύκλου. Ενισχύονται συνολικά 256 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερδιπλασιάζεται και ανέρχεται από τα 75 εκατ. ευρώ στα 175 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το 2022 ανέρχεται από τα 75 εκατ. στα 125 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται αυξάνονται από 123 σε 256, συνολικού προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα κονδύλια της επιδότησης (175 εκατ. ευρώ) και των φορολογικών απαλλαγών (125 εκατ. ευρώ) ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από την αρχική πρόβλεψη.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά από επίμονες προσπάθειες μηνών καταφέραμε να διπλασιάσουμε τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα Α΄ Κύκλος". Τόσο η βιομηχανία όσο και τα logistics αποτελούν πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας μέσα από επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Διοχετεύουμε συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ σε 256 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ. σε δύο πολύ κρίσιμους τομείς. Στηρίζουμε έμπρακτα και δυναμικά την ελληνική μεταποίηση και αναβαθμίζουμε την Ελλάδα σε πύλη διαμετακόμισης. Προωθούμε αποφασιστικά τον ύψιστης προτεραιότητας για την Κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Ανάπτυξης στρατηγικό στόχο, την επαναβιομηχάνιση της χώρας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση, μέσω του αναπτυξιακού νόμου, στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, ενώ, ταυτόχρονα, καλύπτουμε με τις επενδύσεις το επενδυτικό κενό που προέκυψε από την πολυετή οικονομική κρίση. Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, δημιουργούνται νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η βελτίωση του φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος αποτελεί στρατηγικό μας στόχο και έχει ως αποτέλεσμα να πετύχουμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων, μείωση της ανεργίας και πολλαπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τη μεσοσταθμική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξη της μεταποίησης συμβάλλει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και τον εξαγωγικό προσανατολισμό μας. Συνεχίζουμε με τη στήριξη όλων των παραγωγικών τομέων της οικονομίας μας».

