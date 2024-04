Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: “Ίδρωσαν” αλλά τα κατάφεραν οι ερυθρόλευκοι

Μία ανάσα πριν το τέλος της παράτασης, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Με «ήρωα» τον Αϊζάια Κάναν στο τελευταίο ενάμισι λεπτό της παράτασης (69-69κ.α.), ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ και τερμάτισε με ρεκόρ 22-12 στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου, που τον φέρνει αντιμέτωπο (με μειονέκτημα έδρας) με την τέταρτη Μπαρτσελόνα στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 84-81 της τουρκικής ομάδας, για την 34η και τελευταία αγωνιστική, υποχρεώνοντας την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην 14η ήττα της, με την οποία... κατρακύλησε την έκτη θέση, όπερ σημαίνει ότι στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη τρίτη Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 38-34, 53-52, 69-69κ.α., 84-81 παρ.

