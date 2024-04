Πολιτική

Μακρή: Στην Εφορία θα πληρώνουν οι γονείς τις φθορές που προκαλούν τα παιδιά τους στο σχολείο

Η Υφυπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι τα πρόστιμα αφορούν περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με τη συνήθη φθορά, αλλά με τους βανδαλισμούς.

«Με τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται όλες οι παραβάσεις, μέσω της εφορίας, θα πληρώνουν οι γονείς τις φθορές που θα προκαλούν τα παιδιά τους», ανέφερε το πρωί του Σαββάτου μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, προσθέτοντας ότι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν τα χρήματα οι ίδιοι στο σχολείο, χωρίς στην περίπτωση αυτή να τους βεβαιωθεί το πρόστιμο.

Διευκρίνισε ότι τα πρόστιμα αφορούν περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με τη συνήθη φθορά που προκαλείται σε ένα σχολείο, αλλά με τους βανδαλισμούς.

Η κυρία Μακρή χαρακτήρισε τη βία των ανηλίκων ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, για το οποίο η Πολιτεία οφείλει πολλές φορές να αναπληρώσει το κενό της οικογένειας.

Η υφυπουργός προανήγγειλε ότι τον Σεπτέμβριο θα έχουν τοποθετηθεί παντού διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, ενώ διευκρίνισε ότι με εντολή πρωθυπουργού γίνονται έρευνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο για την σχολική στέγη, δηλαδή εάν τα κτίρια έχουν αντισεισμικό συντελεστή και εάν είναι ασφαλή.

