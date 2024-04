Οικονομία

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 19 Απριλίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα που ξεκινάει.

Συνολικά 94.754.700 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.887 δικαιούχους, από τις 15 έως τις 19 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ από τις 15 έως 19 Απριλίου θα καταβληθούν 27.800.000 ευρώ σε 1.130 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 15 Απριλίου θα καταβληθούν για παροχές τ.ΟΑΕΕ 214.439 ευρώ σε 202 δικαιούχους.

Στις 18 Απριλίου θα καταβληθούν για Επιδόματα Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας 13.240.261 ευρώ σε 29.455 δικαιούχους.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

21 εκατ. ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

8 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

1,5 εκατ. ευρώ σε 2000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

