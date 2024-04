Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Πυροβολισμοί σε αγώνα βόλεϊ

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ μετά από αναφορά για πυροβολισμούς σε αγώνα βόλεϊ γυναικών στη Νέα Σμύρνη.

Στην περιοχή έξω από το Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», όπου διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ γυναυνικών Πανιώνιος – ΟΦΗ, δύο οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας τσακώθηκαν και ο ένας ,30 ετών, πυροβόλησε τον άλλον στο μηρό και εξαφανίστηκε.

Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, όπως και οι δυνάμεις της Άμεσης Δράσης.

Βρεθηκαν στο σημείο τρείς σφαίρες και ενας κάλυκας. Ο τραυματίας βρίσκεται εκτός κινδύνου, στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, Γιώργος Γεννηματάς. Το περιστατικο έγινε έξω ακριβώς από τον σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών «ΠΑΝΘΗΡΕΣ».

Το θύμα είναι 34 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό δεν είναι οπαδικό και πρόκειται για μεταξύ τους διαφορές. Ο δράστης, ο οποίος αναζητείται, είναι γνωστός και έχει δώσει τα στοιχεία του το θύμα.

