Μέση Ανατολή - Μητσοτάκης: Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Τι ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.



«Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση».

ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές

Ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον απόηχο της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση».

I strongly condemn the attacks launched by Iran against Israel. Αny escalation is a threat to regional stability and security. We stand with Israel and urge all sides to show restraint.