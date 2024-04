Πολιτική

Μητσοτάκης: Παρουσιάζει αύριο το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Η εκδήλωση για την παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 18:30, θα παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, στο Ωδείο Αθηνών.

Επίσης ο Κ. Μητσοτάκης αύριο στις 9:00 θα έχει συνάντηση με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Vera Jourova, στο Μέγαρο Μαξίμου.

