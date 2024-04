Πολιτισμός

Γιάννης Φέρτης: Πότε θα γίνει η κηδεία του μεγάλου ηθοποιού

Πότε συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα πουν το "ύστατο χαίρε" στον σπουδαίο καλλιτέχνη. Το αίτημα της οικογένειας του.

Την Τρίτη θα πουν φίλοι και συγγενείς το «τελευταίο αντίο» στον Γιάννη Φέρτη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Η κηδεία του ηθοποιού θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο και όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, η οικογένεια επιθυμεί την ενίσχυση του ταμείο αλληλοβοήθειας των ηθοποιών, αντί στεφάνων.

«Την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι από το πρώτο κοιμητήριο των Αθηνών θα γίνει η εξόδιος ακολουθία για τον αγαπημένο μας Γιάννη Φέρτη. Αντί στεφάνων η οικογένεια προτείνει να ενισχυθεί το έργο του ταμείου αλληλοβοηθείας του σωματείου Ελλήνων ηθοποιών», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας για την κηδεία του Γιάννη Φέρτη.

