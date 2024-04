Κόσμος

Ίλον Μασκ για δημογραφικό Ελλάδας: Ποια είναι η πρόβλεψή του

Τι προβλέπει ο Ίλον Μάσκ για το δημογραφικό της Ελλάδας και που αποδίδει τις προβλέψεις του.

Δυσοίωνη πρόβλεψη για την Ελλάδα στο θέμα του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, έκανε ο γνωστός επιχειρηματίας Ίλον Μασκ.

Σε άρθρο – ανάρτηση του για το δημογραφικό θέμα του πλανήτη ο γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του Χ, αφού εκφράζει τις ανησυχίες του για το παγκόσμιο αυτό θέμα, αναφέρεται ειδικά στην Ελλάδα γράφοντας ότι η χώρα μας είναι μια από τις πρώτες που θα υποστούν πληθυσμιακή κατάρρευση.

«Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα» σχολιάζει ο ‘Ιλον Μασκ σε ανάρτησή του, ενώ παραθέτει και άρθρο άγνωστης προέλευσης με τίτλο «Πληθυσμιακή κατάρρευση στην Ελλάδα».



Μάλιστα, το άρθρο εμφανίζει τη χώρα μας ως την πρώτη χώρα που θα υποστεί «πληθυσμιακή κατάρρευση», αποδίδοντας το σε ξαφνικούς θανάτους και ρεκόρ υπογονιμότητας.

«Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά, οι θρόμβοι αίματος και ο καρκίνος μεταξύ και νέων αύξησαν τα ποσοστά θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες καταγράφουν το χαμηλότερο ποσοστό σε σχεδόν έναν αιώνα. Η προοπτική της πληθυσμιακής κατάρρευσης στην Ελλάδα είναι μια «ωρολογιακή βόμβα» και μια «εθνική απειλή» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση που εμπεριέχει η παρέμβαση του Ίλον Μασκ.

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

