Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: Το βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία της Κυριακής

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1, για τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής, έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Είναι εικόνες που καταγράφουν τις κινήσεις του φύλακα και των αστυνομικών αμέσως μετά το έγκλημα.

Η οικογένεια του θύματος καταγγέλλει πώς αν ο αστυνομικός σκοπός είχε παρέμβει εγκαίρως, θα είχε αποτρέψει τον θάνατο της 28χρονης.

«Εαν ο φρουρός είχε εγκαίρως δράσει από την 1η μαχαιρια, που και ο ίδιος καταθέσει ότι παρακολουθούσε, θα μπορούσε να αποτρέψει τον θάνατο» λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας.

Η Κυριακή θα μπορούσε και να είχε σωθεί; Θα ζούσε αν ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος είχε αντιδράσει έγκαιρα;

14 ημέρες μετά την στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, και σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε ο ΑΝΤ1 στο φως παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι αντιδράσεις του φρουρού, αλλά και των τριών γυναικών αξιωματικών στο τραγικό συμβάν, με τους συγγενείς του θύματος να υποστηρίζουν ότι η Κυριακή μπορεί να είχε γλυτώσει...αν όλα δεν είχαν γίνει με λάθος τρόπο!

Ο Φρουρός

Είναι λίγα λεπτά πριν από το θάνατό της, και η Κυριακή μαζί με τον φίλο της βγαίνουν από το Αστυνομικό τμήμα. Με βήμα αργό και το κινητό στο χέρι, το 28χρονο κορίτσι μόλις έχει φύγει άπραγο από το γραφείο όπου βρίσκεται η επόπτης και η αξιωματικός υπηρεσίας, και τηλεφωνεί στο 100 για να βρει περιπολικό ώστε να προστατευθεί από τον κακοποιητή της

Ο δράστης ορμάει στην Κυριακή πισώπλατα και την ρίχνει στο έδαφος. Ο φίλος της απομακρύνεται, από το σοκ πηγαίνει πίσω από το κουβούκλιο για να προστατευτεί και φωνάζει στον σκοπό. Εκείνος βγαίνει, στέκεται και όπως καταγγέλλει σήμερα η οικογένέιά του θύματος δεν παρεμβαίνει εγκαίρως, παρά κινητοποιείται και κλωτσά το μαχαίρι αφού ο δράστης έχει δώσει την 5η θανατηφόρο –όπως λέει η οικογένέια- μαχαιριά και αφού έχει στρέψει το μαχαίρι στο λαιμό του και κάνει κάποιες επιπόλαιες μαχαιριές για να αυτοτραυματιστεί.

Η δικηγόρος της μητέρας του θύματος Ελένη Τζιόλη λέει οτι «παρακολουθούσε τον δράστη, να είναι σκυμμένος πάνω από την κοπέλα, να της δίνει την χαριστική βολή»

Αργό βήμα και κινητό στο χέρι

Μόνο το αδέσποτο σκυλί γαυγίζει τρομαγμένο, μπροστά σε αυτή τη φρίκη. Ο φιλος του θύματος, προφανώς σοκαρισμένος μετά το έγκλημα, με το χέρι στην τσέπη και με βήμα αργό πηγαίνει πίσω στο γραφείο για να ειδοποιήσει την επόπτρια και την αξιωματικό υπηρεσίας. Οι δυο γυναίκες, κατεβαίνουν αλλά όχι τρέχοντας. Μάλιστα, η έμπειρη επόπτρια, φτάνοντας στο σημείο του εγκλήματος – μη γνωρίζοντας αν υπάρχουν και άλλοι δράστες ή όχι στο σημέιο – αντί να τραβήξει όπλο, ψάχνει και παίρνει από την τσέπη της το κινητό. Δίπλα της η αξιωματικός σαστισμένη. Λίγο αργότερα, και η 3η αστυνομικός κατεβαίνει με βημα νωχελικό

Η δικηγόρος της μητέρας του θύματος Ελένη Τζιόλη λέει οτι

«Οι γυναίκες αστυνομικοί κατέβηκαν με βήμα αργό , να δουν το συμβάν που είχε περατωθεί , όλα έγιναν λάθος, καμία βοηθεια δεν εδωσαν στην Κυριακή».

Πόσος χρόνος πέρασε από την στιγμή που όρμησε πισώπλατα ο δράστης στη Κυριακή, μέχρι ο σκοπός να βγει και να κλωτσήσει το μαχαίρι από το χέρι του; Από αυτό το βίντεο – το οποίο καταγράφηκε από κάμερα του τμήματος και δόθηκε στις εισαγγελικές αρχές προς έρευνα – δεν θα το μάθουμε.

Γιατί;

Γιατί αυτό το σημείο ακριβώς εδώ, εδώ που πηδάει το πλάνο, φαίνεται πως υπάρχει ένα κενό. Σαν κάποιος να έχει κόψει κάποια πλάνα, όπως καταγγέλλει η οικογένεια του θύματος, η οποία ζητά από τις εισαγγελικές αρχές να διερευνήσουν την πιθανότητα κάποιος να μόνταρε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «Η Ελληνική Αστυνομία από την πρώτη στιγμή παρέδωσε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές το σύνολο του οπτικοακουστικού και λοιπού προανακριτικού υλικού, που συλλέχθηκε. Το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα με «ανίχνευση κίνησης», δηλαδή από κάμερα που δεν καταγράφει συνεχώς, καταγράφει μόνο όταν υπάρχει κίνηση στο οπτικό της πεδίο. Ως εκ τούτου σε μη ειδικούς ή κακόβουλους μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση διακεκομμένης χρονικά καταγραφής»





Η δικηγόρος της μητέρας του θύματος Ελένη Τζιόλη αναφέρει επίσης ότι «θα διερευνήσουμε ευθύνες όχι μόνο από αστυομκούς που ήταν παρόντες αλλά από όλους όσο ψηλά και να βρίσκοτναι»

Και οι παραλείψεις από την αστυνομία, σύμφωνα πάντα με την οικογένεια του θύματος, δεν σταματούν εδώ.

Αυτές οι δυο γυναίκες ήταν ελάχιστα μέτρα μακριά από το σημείο που σημειώθηκε το άγριο φονικό. Από τις αντιδράσεις τους, φαίνεται πως είδαν κάθε λεπτομέρεια του τραγικού συμβάντος. Και όμως, δυο εβδομάδες μετά, αυτές οι δυο γυναίκες δεν έχουν εντοπιστεί και κληθεί από τις αρχές να δώσουν κατάθεση, με τον πατέρα του θύματος να προβαίνει σε έκκληση

Ο θανάσης Γρίβας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το Πρωινό'' ανέφερε: «Οι δυο γυναίκες που φαίνονται στις εικόνες να βλέπουν την δολοφονία της Κυριακής μου, και τρομοκρατημένες να απομακρύνονται, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη από τις Αρχες και δεν έχουν δώσει κατάθεση. Παράκληση, τόσο σε αυτές τις γυναίκες, αλλά και σε όποιον άλλον είδε το τι έγινε στο παιδι μου εκείνο το βράδυ, να έρθουν σε επαφή με την δικηγόρο μου. Οποιος ειδε κάτι, να μιλήσει, να δώσει λεπτομέρειες, για την μνήμη της Κυριακής».

O δράστης πάντως, έλαβε εξητήριο απο το Τζάνειο οπου νοσηλευόταν φρουορύμενος, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας στις φυλακές κορυδαλλού - και μεταφέρθηκε σε ειδικό κελί στο ψυχιατρειό των σωφρονιστικού καταστήματος.

