Πολιτική

Ευρωεκλογές - Νέα Δημοκρατία: Οι 42 υποψήφιοι Ευρωβουλευτές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θερμό χειροκρότημα απέσπασε η υποψηφιότητα του Φρ. Μπελέρη. Δείτε την λίστα με τους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές της ΝΔ.

-

Ανακοινώθηκαν τα 42 ονόματα του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλω ο Φρέντι Μπελέρης. Μάλιστα, όταν ανακοινώθηκε το όνομά του οι συγκεντρωθέντες σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν.

Ανάμεσα στους; υποψήφιους Ευρωβουλευτές της ΝΔ είναι επίσης οι ολυμπιονίκες Πύρρος Δήμας και Βούλα Πατουλίδου, οι δημοσιογράφοι Γιώργος Αυτιάς, Γιώργος Μουρούτης και Ελεονώρα Μελέτη, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης κ.α

Ηχογραφημένο μήνυμα έστειλε ο Φρέντι Μπελέρης, με το οποίο κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να στηρίξουν την Νέα Δημοκρατία

Αγαπητοί συμπατριώτες μου,

Σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου προσέφερε τη δυνατότητα να διεκδικήσω την ψήφου του ελληνικού λαού στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024. Τον ευχαριστώ για αυτό αλλά πρωτίστως τον ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξη που μου προσέφερε όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκομαι φυλακισμένος. Η μάχη που δίνω δεν είναι προσωπική. Είναι μάχη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία, οι κανόνες των οποίων πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους. Είναι μάχη για τις αξίες που πρεσβεύει η Δύση και η Ευρώπη και οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές από όσους θέλουν να ενταχθούν στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι μάχη για το πιο ταλαιπωρημένο και αδικημένο κομμάτι του ελληνισμού, την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Τα αδέρφια μου που μετά από δεκαετίες καταπίεσης θέλουν και δικαιούνται να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά, χωρίς φόβο, σε έναν τόπο που σέβεται τα δικαιώματα, την τιμή και τις περιουσίες τους.

Καλώ κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να στηρίξει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίξει τον Πρωθυπουργό που χτίζει με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα μια ισχυρή και περήφανη Ελλάδα, τον ΚυριάκοΜητσοτάκη.

Φρέντης Μπελέρης

Στην παρουσίαση μάλιστα παρευρέθηκε και ο αδερφός του Φρέντι Μπελέρη, Λεονάρδος.

Την εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα στο Ωδείο Αθηνών παρουσίασε η η Αριστοτελία Πελώνη.

Αναλυτικά οι 42 υποψήφιοι:

Σεραφείνα Αβραμίδου. Ήταν πρώην δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη και υπεύθυνη για την Αστική Πανίδα. Στην ομιλία της ως υποψήφια ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στα αδέσποτα και τόνισε πως «η Ευρώπη αλλάζει σελίδα για την ευζωία των ζώων».

Μιχάλης Αγγελόπουλος. Πρώην δήμαρχος Σάμου και δικηγόρος. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στην Ελλάδα αλλά και το προσφυγικό.

Βανέσα Αρχοντίδου. Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και αλπινίστρια. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και μίλησε για την ανάβασή της στο Έβερεστ. «Το πιο σημαντικό είναι να περιφρουρήσουμε το πιο σημαντικό για εμάς. Στόχος μου είναι οι ρεαλιστικές πολιτικές για το κλίμα», ανέφερε.

Γιώργος Αυτιάς. Δημοσιογράφος και παρουσιαστής. «Αν αρχίσω να μιλάω θα κρατήσει 4 ώρες, για αυτό έβαλαν 1 λεπτό. Μόλις επέστρεψα από ΗΠΑ και έζησα τον ελληνισμό κ. πρωθυπουργέ. Ο ελληνισμός της Αμερικής ψηφίζει ΝΔ. Κύριε πρόεδρε σας μεταφέρω ένα μήνυμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όλος ο πλανήτης ψηφίζει ΝΔ. Θα τους αλλάξουμε τους νόμους στην Ευρώπη κύριε πρόεδρε. Για την πατρίδα τη γλυκιά. Για την οικογένεια. Αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντες: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πάμε όλοι μαζί δυνατά για την Ελλάδα», είπε στην ομιλία του.

Γιάννης Βεζυργιαννίδης. Μηχανολόγος, μηχανικός. Αναφέρθηκε στην γενέτειρά του, την Κομοτηνή, «έχουμε χρέος να αναδείξουμε τα προβλήματα, να προσπαθήσουμε μέσα από την Ευρώπη να δώσουμε λύσεις για την περιφέρειά μας, για έναν τόπο ειρηνικής συμβίωσης, έναν τόπο που εξελίσσεται».

Ελίζα Βόζεμπεργκ. Ευρωβουλευτής ΝΔ, δικηγόρος. Είπε πως είναι τιμή της η τρίτη ευκαιρία για διεκδίκηση μίας έδρας στο Ευρωκοινοβούλιο ενώ μίλησε για τα όσα έκανε στην Ευρωβουλή.

Γιώργος Δακής. Πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. «Δηλώνω και είμαι ευρωπαϊστής, νεοδημοκράτης», είπε.

Ιωάννης Δεκόλης. Κτηνοτρόφος . «Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη που είπε στα Καλάβρυτα για τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων γάλακτος. Τιμά την πατρίδα και τους Έλληνες κτηνοτρόφους που εργάζονται με την οικογένειά τους», ανέφερε.

Πύρρος Δήμας. Ολυμπιονίκης. Στην αρχή της ομιλίας του είπε για τη γέννηση του παιδιού του πριν λίγες ημέρες, ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «για την εμπιστοσύνη σας» και ζήτησε «να μου δώσετε τη δύναμη να αγωνιστώ για τα παιδιά μας στην Ευρώπη, τα αδέρφια μας στη Βόρεια Ήπειρο. Πέτρο θα τα δώσουμε όλα, ο μπαμπάς θα δικαιωθεί».

Νόνη Δούνια. Πρώην βουλευτής της ΝΔ, ελεύθερη επαγγελματίας. Μίλησε για τους γονείς της οι οποίοι «με έμαθαν να αγαπώ, να αγωνίζομαι, να είμαι έτοιμη». «Είμαι εδώ γιατί μου αρέσει να προσφέρω, για να προσφέρω το δικό μου λιθαράκι στην Ευρώπη», ανέφερε και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους.

Θανάσης Εξαδάκτυλος. Γιατρός . «Σπουδαία τιμή, μεγάλη ευθύνη και απίστευτη πρόκληση. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε σοβαρή εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο. Και γιατί οι πολιτικές υγείας στην Ευρώπη είναι καλύτερο να μην γράφονται με γραφειοκρατία», είπε μεταξύ άλλων.

Ανδρέας Ζαμπούκας. Δημοσιογράφος. «Είμαι Θεσσαλός, είμαι Έλληνας, είμαι Ευρωπαίος. Θέλω να παλεύω για τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», είπε.

Σπύρος Καρανικόλας. Δικηγόρος. «Στις 9 Ιουνίου ανανεώνουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ για να συνεχίσει στο δρόμο της ανάπτυξης. Είμαι έτοιμος να ενώσω τις δυνάμεις μου για μια ισχυρή Ευρώπη, μια ισχυρή Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης», δήλωσε.

Θεόφιλος Καραχάλιος. Γιατρός. Απουσίαζε από την εκδήλωση λόγω ιατρικού περιστατικού.

Δημήτρης Κατσαούνης. Ομογενής από τον Καναδά. «Η ΝΔ χτίζει γέφυρες με τον Καναδά ενώνοντας τον ελληνισμό. Εμείς που ζούμε έξω πατάμε σε δύο βάρκες, εκεί που ζούμε και στην Ελλάδα. Η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει. Η Ελλάδα πρωτοπορεί με καλύτερη οικονομία, προστατεύει το περιβάλλον. Η εικόνα αυτή μας γεμίζει φως και αισιοδοξία», είπε.

Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ευρωβουλευτής. «Στην Ελλάδα είμαστε πρωταγωνιστές», είπε. Αναφέρθηκε στην κράτηση του Φρέντι Μπελέρη και είπε πως «είμαστε υπερήφανοι για τον καλύτερο πρωθυπουργό που υπάρχει στην Ευρώπη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Βασίλης Κοντοζαμάνης. Πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας. «Η ΝΔ προχωρά μπροστά με αποκλειστικό κριτήριο την πατρίδα και τους Έλληνες. Ζητώ τη στήριξή σας έτσι ώστε να παλέψω για τα εθνικά συμφέροντα στις Βρυξέλλες. Πάμε όλοι μαζί δυνατά για τα παιδιά, την πατρίδα», ανέφερε.

Όλγα Κουρή Καλλέργη. Μαιευτήρας, γυναικολόγος. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στο δημογραφικό. «Το σήμερα είναι διαφορετικό από το εχθές, μπορεί να είναι καλύτερο. Όμως έχουμε υποχρέωση το αύριο να το κάνουμε ακόμη καλύτερο για τα παιδιά μας», είπε.

Κουτσουπιά Μαρία (Ωραιοζήλη). Δικηγόρος. «Στο Ευρωκοινοβούλιο που έρχεται θα συζητήσουμε μεγάλες μεταβάσεις όπως την τεχνητή νοημοσύνη, το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, τους αγρότες», είπε.

Θεοπίστη (Πίστη) Κρυσταλλίδου. Πρόεδρος Win Cancer. Ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ρώτησε τους πολίτες «ποιον τιμωρούμε με την ψήφο μας;». «Σε ποιους δίνουμε δύναμη; Σε αυτούς που δεν ψήφισαν χρηματοδοτικά εργαλεία για την καταπολέμηση του καρκίνου; Όλοι, με κόπο, θυσία, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη χώρα μας αλλιώς».

Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Ευρωβουλευτής, ψυχίατρος. «577.114 άνθρωποι πίστεψαν στον νέο άνθρωπο που ένιωθε πως δεν σταματά στα εμπόδια. Σήμερα είμαι εδώ για να γνωρίσετε τον πολιτικό Στέλιο. Από το πρώτο λεπτό δεν σταμάτησα να γίνομαι η φωνή σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου και πραγματικά είμαι υπερήφανος για αυτό. Μπορεί να μην κινώ χέρια και πόδια αλλά αυτή την πενταετία μετακίνησα μυαλά», είπε.

Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ευρωβουλευτής. Δεν παραβρέθηκε επειδή ήταν στις ΗΠΑ για τις εκδηλώσεις της ομογένειας.

Ελεονώρα Μελέτη. Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια. «Πριν από μερικές μέρες σε μία συνάντηση που είχα με τον πρωθυπουργό μας, μου επικοινώνησε ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά του στοιχήματα: Να δει σύντομα τις γυναίκες να έχουν μια πιο ισότιμη και ασφαλή θέση στην κοινωνία. Γνωρίζοντας την ευαισθητοποίησή μου με προσκάλεσε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια παρέα. Μετά από σκέψη, έχοντας τη στήριξη της οικογένειας και του συζύγου μου, είναι εσωτερική ανάγκη και χρέος μου τουλάχιστον να προσπαθήσω. Η προσέγγισή μου θα είναι ανθρωπιστική, κοινωνική και δεσμεύομαι αν ο κόσμος με εμπιστευτεί να ασκήσω και πολιτική», είπε στην ομιλία της.

Γιώργος Μουρούτης. Εκδότης, δημοσιογράφος. «Είμαι νέος υποψήφιος και διεκδικώ την εμπιστοσύνη σας. Ήμουν στις μάχες κατά του λαϊκισμού, στη μάχη για να κάνουμε τη ΝΔ παντοδύναμη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό του 41%. Είναι τιμή μου να συμμετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο», είπε μεταξύ άλλων.

Φρέντι Μπελέρης. Απουσίαζε από την εκδήλωση αφού είναι κρατούμενος στις αλβανικές φυλακές. Οι παραβρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν, φωνάζοντας «Φρέντι».

Γεώργιος Μπλιούμης. Επίτιμος αρχηγός ΓΕΑ. «Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για ισχυρή εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα απογειώσουμε την Ελλάδα για μια ισχυρή Ευρώπη», είπε.

Νικόλαος Ναούμης. Διεθνολόγος. «Γεννήθηκα σε έναν κόσμο φωτεινό που στα 20 μου χρόνια σκοτείνιασε. Έμαθα να ζω και να βλέπω διαφορετικά, με τα μάτια της καρδιάς μου. Είδα όμως και δυσκολίες, ανθρώπους που θέλουν να παλέψουν για την ισότητα και τη ζωή τους. Για αυτούς θέλω να παλέψω», είπε.

Ορέστης Ταμέρ Ομράν Κουκουβιτάκης. Δικηγόρος. ««Την 9η Ιουνίου θα κληθούμε να πάρουμε μια απόφαση για το μέλλον. Ας πάρουμε τη σωστή απόφαση για όλους μας», είπε

Ανδρούλα (Άντρη) Παράσχου. Δικηγόρος, μέλος ΟΝΝΕΔ. «Οι νέοι και οι νέες της ΟΝΝΕΔ έχουμε μάθει να βάζουμε πλάτη για την πατρίδα μας. Ξέρω τις πληγές στη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από τις θεωρίες συνωμοσίας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Βούλα Πατουλίδου. Ολυμπιονίκης. Ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Απόστολο Τζιτζικώστα. «Ο λαϊκισμός περισσεύει. Είναι εύκολο να χαϊδεύεις αυτιά, δύσκολο είναι να διοικείς», είπε και μίλησε για τα όσα έκανε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Άννα Μαρία Ρογδάκη. Πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Πάτρας. «Είμαι μητέρα, σύζυγος, επιχειρηματίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται... Πριν 31 χρόνια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εμπιστεύτηκε και τίμησε τη μητέρα μου. Κάποιοι το λένε οικογενειοκρατία, εγώ το λέω κληρονομιά. Και αυτή την κληρονομιά θέλω να τιμήσω», είπε.

Βασίλης Σακελλάρης. Αναπληρωτής γενικός γραμματέας Νεολαίας ΕΛΚ. «Ο στόχος μου είναι να δείξουμε πως άνθρωποι με οικογένειες και χόμπι μπορούν να ασχοληθούν με την πολιτική», είπε. «Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ΕΛΚ», τόνισε.

Σωτήρης Σέρμπος. Αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτειο. Είμαστε «απέναντι σε όσους επιχειρούν αναθεώρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας», είπε μεταξύ άλλων.

Νουρτζάν Σούλογλου. Γιατρός. «Επέλεξα να βρίσκομαι στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ διότι μας συνδέει το ίδιο όνειρο, ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Έλληνες με αναβαθμισμένο το ΕΣΥ», ανέφερε.

Μαρία Σπυράκη. Ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος. «Στην Ευρώπη έχουμε διακριθεί στις πολιτικές για το περιβάλλον, την ενέργεια, τα τρόφιμα», είπε.

Νίκος Στέφος. Δημοσιογράφος. «Θα αγωνιστώ για τη νίκη της ΝΔ, για την Ευρώπη, την Ελλάδα», τόνισε.

Λυδία Αντωνία Τρακατέλλη. Αρχαιολόγος. «Οι καιροί αλλάζουν. Έχουμε πόλεμο, βλέπουμε ακραίες παρατάξεις να ανεβαίνουν. Είναι επιτακτική ανάγκη να προασπίσουμε τις ευρωπαϊκές αρχές, να προστατεύσουμε το περιβάλλον», είπε.

Δημήτρης Τσιόδρας. Δημοσιογράφος. «Η Ελλάδα από παρίας έγινε χώρα πρωταγωνιστής στην Ευρώπη. Μπορώ να υποσχεθώ πως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα λέω πως στις 9 Ιουνίου δεν μπορούμε να πάμε χαλαρά. Όσα πετύχαμε θα τεθούν σε κίνδυνο», είπε.

Αθανάσιος Τσοχαντάρης. Αντιπρόεδρος του συμβουλιου αποδήμου ελληνισμού Ωκεανίας. «Αισθάνομαι μεγάλο το βάρος της ευθύνης να εκπροσωπήσω την ομογένεια αλλά και την Ελλάδα στο ευρωκοινοβούλιο. Πάμε για τη μεγάλη νίκη της ΝΔ στις ευρωεκλογές. Ψηφίζουμε ΝΔ, ψηφίζουμε Ελλάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Βίκυ Φλέσσα. Δημοσιογράφος, φιλόλογος. «Σε έναν κόσμο ο οποίος εξελίσσεται ραγδαίως δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητά μας εν μέσω απειλών και φόβου η δύση οφείλει να επαναπροσδιορίσει τα θεμελιώδη, να στραφεί και πάλι στον άνθρωπο» είπε.

Παναγιώτα Νιόβη Χριστοπούλου. Δικηγόρος. Τόνισε πως είναι «ιστορική στιγμή» για την ομογένεια η επιστολική ψήφος. Μίλησε για την μετανάστευση στις ΗΠΑ μετά τις σπουδές στην Ελλάδα και είπε πως συμμετέχει στις ευρωεκλογές μετά από προτροπή των παιδιών της.

Εύη Χριστοφιλοπούλου Καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών. Η ίδια είπε πως τα τελευταία πέντε χρόνια η ΝΔ προχώρησε σε μεταρυθμίσεις, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει ευθύνες και κάνει αυτοκριτική. «Μαζί θα πάμε τολμηρά. Σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια στη χώρα

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: εξιτήριο για τον 39χρονο

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός