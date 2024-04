Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στα πράσινα… το θρίλερ του ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «τριφύλλι» πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και έβαλε τέλος σε κάθε αμφισβήτηση για την πρωτιά στη βαθμολογία και το πλεονέκτημα έδρας.

-

Με τον Κώστα Σλούκα (10π., 2τρίπ.) να σημειώνει 5 καθοριστικούς πόντους στο φινάλε -με ένα «μεγάλο» τρίποντο και δύο εύστοχες βολές- ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 77-71 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Top 6 κι εξασφάλισε ουσιαστικά την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Basket League.

Σε ένα καταπληκτικό ντέρμπι «αιωνίων» όπου έπεσαν... κορμιά, οι «πράσινοι» (παρά τις απουσίες των Γκραντ κι Αντετοκούνμπο), βρήκαν τις λύσεις στο τέλος για να φτάσουν στη νίκη, έχοντας σε σπουδαία βραδιά τους Μήτογλου και Ναν. Ο Ολυμπιακός με εντυπωσιακό τον Γουίλιαμς-Γκος (18π.), «επέστρεψε» απ’ το -17 (34-17), όμως παρά την κυριαρχία του στα ριμπάουντ (38-27), πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη του (14-6) και γνώρισε την τρίτη εφετινή ήττα του απ’ τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 23-16 38-33, 59-55, 77-71

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στο σκορ, με πολύ ωραίες συνεργασίες και επινοήσεις. Ο Παναθηναϊκός είχε τον Σλούκα σε εξαιρετική κατάσταση δημιουργικά, καθώς «τάιζε» διαρκώς στην αρχή του αγώνα τους Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου. Η επιλογή του Εργκίν Αταμάν να αρχίσει το ντέρμπι με τον Μήτογλου στο «5» και τον Ισπανό στο «4», έδωσε καλές επιλογές στην επίθεση των «πράσινων», καθώς ο Φαλ δεν μπορούσε να ακολουθήσει μακριά τον Έλληνα πάουερ φόργουορντ.

Μετά το 9-11 απ’ το τρίποντο του Κάνααν με το οποίο προσπέρασε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χτίζει αργά, αλλά σταθερά ένα μικρό προβάδισμα που τον έφερε στο +7 (23-16) στο φινάλε της πρώτης περιόδου χάρις στα τρίποντα των Σλούκα και Γκριγκόνις.

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός άρχισε να πατάει... γκάζι. Με πολύ αποτελεσματική άμυνα που οδήγησε σε σερί λαθών την επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά και σε κλεψίματα απ’ τους Σλούκα, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ, οι «πράσινοι» έτρεξαν ένα επιμέρους 19-1, φτάνοντας τη διαφορά απ’ το 15-16 στο 34-17 στο 14’.

Η είσοδος του Γουίλιαμς-Γκος «νοικοκύρεψε» αρκετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο οποίος απ’ τα μέσα της δεύτερης περιόδου άρχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και να «ροκανίζει» τη διαφορά. Το τρίποντο του Κάνααν στα 38’’ πριν το ημίχρονο έδωσε την ευκαιρία στους Πειραιώτες να μειώσουν σε 38-31, ενώ ο Φαλ με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στα 4’’ έριξε τη διαφορά στους 5 (38-33).

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αντεπίθεσή του στην τρίτη περίοδο κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, πήρε πολλούς πόντους από δεύτερες επιθέσεις με τον Πίτερς και τον Κάνααν και στο 26’ προσπέρασε με 47-48. Οι «πράσινοι» βελτίωσαν τα ποσοστά τους και με κάρφωμα και φάουλ του Λεσόρ και καλάθι του Παπαπέτρου ανέκτησε ένα προβάδισμα 6 πόντων (59-53).

Στην τελευταία περίοδο το ματς έγινε... γκραν γκινιόλ. Ο Ολυμπιακός μείωσε με τον Γουύλιαμς-Γκος, ενώ ένα φάουλ που σφυρίχτηκε στον Σλούκα πάνω στον Πίτερς στο τέλος της επίθεσης των «ερυθρόλευκων» έφερε την... έκρηξη του Αταμάν και μαζί την τεχνική ποινή. Το ντέρμπι συνέχισε να πηγαίνει κατοχή με την κατοχή, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα «μεγάλο» τρίποντο απ’ τον Ναν στο 34’ (το πρώτο του στο παιχνίδι) που τον έφερε στο +4 (65-61).

Ο Ολυμπιακός με το λέι-απ του Γουίλιαμς-Γκος και το τρίποντο Λαρεντζάκη από κλέψιμο το ΜακΚίσικ πάνω στον Γκριγκόνις έφερε το ντέρμπι ξανά σε απόλυτη ισορροπία (68-68) τρία λεπτά πριν το φινάλε. Σ’ εκείνο το χρονικό σημείο υπήρξε διακοπή διότι προέκυψε πρόβλημα με το βασικό χρονόμετρο το οποίο χάλασε κι έπρεπε να αντικατασταθεί, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν μετά από περίπου 15 λεπτά κι αφού έκαναν πρώτα ένα μικρό «ζέσταμα».

Μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός πήρε δύο πόντους απ’ τις βολές του Γκριγκόνις, με τον Ολυμπιακό να υποπίπτει στη συνέχεια στο 14ο λάθος του (κακή συνεννόηση του Φαλ με τον Λαρεντζάκη) και τον Ναν να βρίσκει ανοικτό διάδρομο στη συνέχεια για να κάνει το 72-68.

Ο Ολυμπιακός μείωσε ξανά στον πόντο με τη μία εύστοχη βολή του ΜακΚίσικ και το καλάθι του Φαλ, όμως ένα σερί 5 αναπάντητων πόντων απ’ τον Κώστα Σλούκα έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +6 και χάρισε στους «πράσινους» την τρίτη εφετινή νίκη τους επί των «ερυθρόλευκων» στην Basket League, που έδωσε οριστικά στο «τριφύλλι» την πρωτιά στη βαθμολογία και το πλεονέκτημα της έδρας σ’ όλη τη διαδρομή των play off.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τσιμπούρης, Μαγκλογιάννης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σλούκας 10 (2), Παπαπέτρου 4, Ναν 17 (1), Ερνανγκόμεθ 11 (1), Μήτογλου 15 (3), Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα 2, Μωραΐτης, Μπαλτσερόφσκι, Λεσόρ 13, Γκριγκόνις 5 (1), Μαντζούκας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1), Κάνααν 15 (4), Φαλ 10, Παπανικολάου 4, Πίτερς 10, Γουίλιαμς-Γκος 18 (1), Ράιτ 3, Λούντζης, Λαρεντζάκης 3 (1), Μήτρου-Λονγκ, Τανούλης, ΜακΚίσικ 2.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία ΓΣΕΕ: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τετάρτη

Πανεπιστημίου: Κεραία τρόλεϊ καρφώθηκε σε διώροφο λεωφορείο τραυματίζοντας τουρίστες

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε την σύντροφό του και την κλείδωσε στο διαμέρισμα