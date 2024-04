Σίδνεϊ: Τι φώναζε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον ιερέα σε ζωντανή σύνδεση (βίντεο)

Δέκα δευτερόλεπτα αποτροπιαστικής βαρβαρότητας είναι το ντοκουμέντο από την επίθεση ενός άνδρα που με ένα αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα λάμα ή μαχαίρι, άρχισε να καρφώνει στο στήθος τον επίσκοπο Μαρ Μαρί Εμανουέλ. Του επιτέθηκε την ώρα της λειτουργίας που μάλιστα μεταδιδόταν και διαδικτυακά από την εκκλησία του Καλού Ποιμένος Ιησού, σε προάστιο του Σιδνεϊ. Ο κόσμος άρχισε να ωρύεται έντρομος. Κάποιοι έπεσαν πάνω του και τον ακινητοποίησαν.

??JUST IN! Bishop Mari Mari Emmanuel of the Assyrian Church in Australia has just been attacked by an armed assailant during a church service in Western Sydney.



Shocking. pic.twitter.com/SUSGRO6ofi