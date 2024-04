Κόσμος

Πλημμύρες στο Ντουμπάι από τις σφοδρές νεροποντές - Το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε λίμνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουν σαρώσει τους δρόμους στο Ντουμπάι οι σφοδρές νεροποντές. Στο γειτονικό Ομάν δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

-

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τρίτη, πλημμυρίζοντας τμήματα μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και αφήνοντας οχήματα εγκαταλελειμμένα στους δρόμους σε όλο το Ντουμπάι. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών σε ξεχωριστές σφοδρές πλημμύρες στο γειτονικό Ομάν αυξήθηκε στους 18 με άλλους να αγνοούνται καθώς το σουλτανάτο προετοιμάζεται για την καταιγίδα.

Οι βροχοπτώσεις άρχισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας τεράστιες λιμνούλες στους δρόμους καθώς οι δυνατοί άνεμοι διέκοψαν τις πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο διεθνές αεροδρόμιο στον κόσμο και το σπίτι του αερομεταφορέα μεγάλων αποστάσεων Emirates. Μέχρι το βράδυ, πάνω από 120 χιλιοστά (4,75 ίντσες) βροχοπτώσεων είχαν εμποτίσει την πόλη-κράτος - ο τυπικός μέσος όρος για ένα χρόνο στο έθνος της ερήμου - με περισσότερες αναμένονται.

Η αστυνομία και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης οδήγησαν αργά στους πλημμυρισμένους δρόμους, με τα φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν στο σκοτεινό πρωινό. Οι κεραυνοί έλαμψαν στον ουρανό, αγγίζοντας περιστασιακά την άκρη του Burj Khalifa, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

Τα σχολεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό εν όψει της καταιγίδας και οι κρατικοί υπάλληλοι εργάζονταν σε μεγάλο βαθμό εξ αποστάσεως,όσοι μπορούν. Πολλοί εργαζόμενοι έμειναν επίσης στα σπίτια, αν και κάποιοι τόλμησαν να βγουν έξω, με τους άτυχους να βάζουν τα οχήματά τους σε νερό βαθύτερο από το αναμενόμενο που καλύπτει ορισμένους δρόμους.

Οι αρχές έστειλαν βυτιοφόρα στους δρόμους και τους αυτοκινητόδρομους για να αντλήσουν το νερό.

Η βροχή είναι ασυνήθιστη στα ΗΑΕ, ένα άνυδρο έθνος της Αραβικής Χερσονήσου, αλλά εμφανίζεται περιοδικά κατά τους ψυχρότερους χειμερινούς μήνες. Πολλοί δρόμοι και άλλες περιοχές στερούνται αποστράγγισης λόγω της έλλειψης τακτικών βροχοπτώσεων, προκαλώντας πλημμύρες.





Crazy rain in Dubai has the airport tarmac flooded. pic.twitter.com/Qgfh9EuWSO — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 16, 2024

Strange weather in Dubai pic.twitter.com/q5lqGouTZB — What the media hides. (@narrative_hole) April 16, 2024

Βροχή έπεσε και στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία.

Στο γειτονικό Ομάν, ένα σουλτανάτο που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δήλωση την Τρίτη από την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 10 μαθητές που παρασύρθηκαν σε ένα όχημα μαζί με έναν ενήλικα, που είδε τα συλλυπητήρια να έρχονται στη χώρα από ηγέτες σε όλη την περιοχή.





Πηγή: Associated Press, Reuters

Ειδήσεις σήμερα:

Σε απεργιακο κλοίο η χώρα

Ισραήλ - Ιράν: Σχέδιο για χτύπημα στα πυρηνικά

Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας: Μεγαλοπρέπεια και δέος στην Αρχαία Ολυμπία (βίντεο)