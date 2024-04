Οικονομία

Αναδρομικά Συνταξιούχων: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώνεται σήμερα η πολυετής δικαστική περιπέτεια χιλιάδων συνταξιούχων

-





Την οριστική κρίση για τη χορήγηση ή μη των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, όπως και των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, για την χρονική περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, θα κρίνει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο κατά τη σημερινή συνεδρίασή τους.

Αρχικά η απόφαση αναμένεται να αφορά τους 350.000 συνταξιούχους οι οποίοι είχαν προσφύγει σε προηγούμενους βαθμούς δικαστηρίων κατά των περικοπών και δικαιώθηκαν. Ωστόσο δεν αποκλείεται το ανώτατο δικαστήριο να δικαιώσει το σύνολο των συνταξιούχων (2.500.000), γεγονός που θα εκτινάξει το κόστος απόδοσης των αναδρομικών, το οποίο αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Το θέμα οδηγήθηκε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο μετά τις διαφορετικές – αντικρουόμενες αποφάσεις των δύο ανωτάτων δικαστηρίων (Άρειος Πάγος και Συμβούλιο της Επικρατείας) που αφορούσαν το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 και όχι στο συνολικό διάστημα για το οποίο έχουν προσφύγει οι συνταξιούχοι.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ομόφωνα πως οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας για το 11μηνο από το 2015 έως το 2016, είναι συνταγματικές. Το σκεπτικό του δικαστηρίου στηρίζεται στην παροδοχή ότι οι περικοπές έγιναν για την εξυπηρέτηση θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, καθώς σχετίζονται με την οικονομική διάσωση της χώρας.

Αντιθέτως, το ΣτΕ έχει κρίνει ότι οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές για τα δώρα και το επίδομα αδείας που έγιναν με βάση τους νόμους για τη δημοσιονομική προσαρμογή το 2012, και ειδικότερα για το 11μηνο ανάμεσα στο 2015 και το 2016.

Οι διεκδικήσεις αφορούσαν 723 εκατομμυρίων για τα αναδρομικά των επικουρικών και 1,875 δισ. ευρώ για τα δώρα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε απεργιακο κλοίο η χώρα

Ισραήλ - Ιράν: Σχέδιο για χτύπημα στα πυρηνικά

Πειραιάς: Εννέα συλλήψεις μετά την κατάρρευση κτηρίου με θύμα αστυνομικό