Κόκοτας: Δεν έγινε η αποσωλήνωση – Τα νεότερα για την υγεία του

Όλες οι εξελίξεις για την υγεία του αγαπημένου τραγουδιστή

Δεν προχώρησαν τελικά οι γιατροί χθες στην αποσωλήνωση του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο γνωστός τραγουδιστής είναι διασωληνωμένος στο «Γεννηματάς» περίπου 20 μέρες

Με βάση τελευταίες εξετάσεις και το εγκεφαλογράφημα που έγινε στον τραγουδιστή, θα γίνει μία προσπάθεια αποσωλήνωσής του την Παρασκευή, αφού σταδιακά αρχίσουν να μειώνουν τις ποσότητες των φαρμάκων που του χορηγούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο τραγουδιστής κατά την διάρκεια των προβών του για τηλεοπτικό σόου τραγουδιού, ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία και ζήτησε από την εταιρεία παραγωγής να σταματήσουν την πρόβα.

Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλεύεται έκτοτε σε ΜΕΘ, με τους γιατρούς του και τους οικείους του να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

