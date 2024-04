Πολιτική

Ευρωεκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παπανώτας, ο Τσίπρας και η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου

Λίγες ώρες μετά από την "ακύρωση" της υποψηφιότητας Παπανώτα, ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσιάζει και τις προσωπικές επιλογές για την ψηφοδέλτιο της 9ης Ιουνίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα παραστεί σήμερα στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., προκειμένου να «στηρίξει το κόμμα του και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές στην κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών», σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του.

«Αυτή η μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση που με τις πολιτικές της πληγώνει καθημερινά την κοινωνία και τη χώρα πρέπει να δοθεί με ενότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έλειψε ποτέ από καμία πολιτική και εκλογική μάχη του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Κουμουνδούρου έχει ήδη ανακοινώσει τους 35 υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων ευρωεκλογών και οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις προκριματικές εκλογές του κόμματος. Σήμερα θα γίνουν γνωστά και τα πέντε ονόματα που θα συμπληρώσουν τις τελευταίες πέντε κενές θέσεις στο ευρωψηφοδέλτιο.

Υπενθυμίζεται πως εκτός ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Δημήτρης Παπανώτας, μετά από απόφαση του Στ. Κασσελάκη, για τις δηλώσεις του σχετικά με την κακοποίηση των γυναικών, εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημοσιογράφου, αλλά και πληθώρα σχολίων από υποψήφιους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων.

