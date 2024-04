Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ευρωψηφοδελτίου ο Δημήτρης Παπανώτας

Με ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει ότι εξαιρεί από το Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τον Δημήτρη Παπανώτα.

Με ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης ενημερώνει ότι εξαιρεί από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τον Δημήτρη Παπανώτα.

Συγκεκριμένα ο κ.Κασσελάκης αναφέρει:«Σέβομαι απόλυτα τις αποφάσεις των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ που -για πρώτη φορά, με δική μου δέσμευση- επέλεξαν οι ίδιοι τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ο Πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να μη «φορτώσει» ευθύνες αλλού νίπτοντας τας χείρας του. Ειδικά επειδή οι γυναίκες, δυστυχώς, ακόμη υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, ανισότητες και έμφυλη βία.

Με λύπη αναγκάζομαι να εξαιρέσω από το Ευρωψηφοδέλτιο τον Δημήτρη Παπανώτα. Γνωρίζω ότι εξέδωσε διορθωτική ανακοίνωση, όμως το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και δε χωρεί συζήτηση. Ιδίως για το κόμμα που έχει προμετωπίδα του τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα».





Η δήλωση

Πριν από μερικές εβδομάδες ανέφερε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την έμφυλη βία και την κακοποίηση γυναικών πως μία γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα «εκτός αν θέλει να έχει».

Στις αρχικές του δηλώσεις ο κ. Παπανώτας είχε αναφέρει: «Κόψτε την υστερία, γιατί δεν ζούμε στο Ιράν. Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. […] Εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην ΕΕ κανένα. Εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει έναν σατράπη, ο οποίος την κακοποιεί, και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται είναι πρόβλημά της. Στις δουλειές μια χαρά τις μεταχειρίζονται, μια χαρά έχουν μισθούς».

Η αντίδραση Μπεκατώρου

Οι δηλώσεις Παπανώτα είχαν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Σοφία Μπεκατώρου είχε καλέσει το κόμμα, εμμέσως πλην σαφώς, να τον αποπέμψει.

«Ελπίζω το κόμμα θα κάνει την κίνηση που πρέπει στο θέμα Παπανώτα», δήλωσε νωρίτερα στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά η υποψήφια ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης, που ήταν η πρώτη που άνοιξε δημόσια την υπόθεση της γυναικείας κακοποίησης στην Ελλάδα.

«Ελπίζω ότι το κόμμα θα σταθεί όπως πρέπει. Να κάνει την κίνηση που πρέπει. Είμαι ήδη σε επικοινωνία με το κόμμα και περιμένω να τοποθετηθούν για το θέμα», ανέφερε.

Η κυρία Μπεκατώρου υπήρξε έντονα αιχμηρή κατά του συνυποψηφίου της, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να λέμε ότι φέρνουμε ανθρώπους με νέες ιδέες και οι άνθρωποι που έρχονται όχι απλά να έχουν απαρχαιωμένες, αλλά να είναι και οι προσωπικές τους απόψεις. Ας διαβάσουν λίγο περισσότερο, ας ενημερωθούν, από την άλλη δεν μπορεί να εκφράζουν όλους εμάς».

Ερωτηθείσα για το εάν ζητά την αποπομπή του από το ευρωψηφοδέλτιο, η υποψήφια απάντησε: «Δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ. Όμως, σε μία ομάδα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να σταθούν με γνώση αλλά και με το αίσθημα για το κοινό καλό. Και εν πάση περιπτώσει να μην στρουθοκαμηλίζουμε».

