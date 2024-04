Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων “Αγία Σοφία”: Θαλασσαιμικά παιδιά διαμαρτύρονται μαζί με τους γονείς τους

Σε κινητοποίηση και συνάντηση με τη διοίκηση του ιδρύματος προχωρά η πρωτοβουλία των μεταγγιζομένων του ιδρύματος.

Σε κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στου Γουδή θα προχωρήσει την Μεγάλη Τρίτη 30.04 και ώρα 13.00, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, νοσηλευομένων του συγκεκριμένου ιδρύματος.

Στη σχετική της ανακοίνωση η Πρωτοβουλία αναφέρει ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με αιτήματα μεταξύ άλλων να σταματήσουν οι πρακτικές της υπομετάγγισης και των αναβολών μεταγγίσεων, αλλά και η στέρηση των ανασφάλιστων πασχόντων από αναλώσιμα για την αποσιδήρωσή τους. Επακριβώς η ανακοίνωση αναφέρει:

«Την Τρίτη 30.04 και ώρα 13.00 γεμάτοι ψυχή, όνειρα και πείσμα για ζωή ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ “ΠΑΡΩΝ” ΜΑΣ, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (Σ.Ε.Α.ΑΝ.), τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Αττικής και Νήσων, και άλλους φορείς (σωματεία, ενώσεις, συλλόγους), στην κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”.

Παλεύουμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου:

Ενάντια στη συστηματική ΥΠΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ μας και τις ΑΝΑΒΟΛΕΣ μετάγγισης,

Ενάντια στη μη κάλυψη των ανασφάλιστων πασχόντων σε αναλώσιμα για την αποσιδήρωση τους,

Ενάντια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου μας,

Ενάντια στην ανεπαρκή στελέχωση σε ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό.

Ζητώντας:

Άμεση προτεραιότητα στις Εξετάσεις και στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου για τους ανηλίκους,

Η Διασταύρωση να αρχειοθετείται με σύγχρονο σύστημα (με σαρωτή, barcode και Η/Υ).

Δωρεάν κάλυψη όλων των σκευασμάτων και των εξετάσεων για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία πανελλαδικά.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα επιδιώξουμε συνάντηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου».

