Γουδή: επίθεση με μολότοφ στην έδρα των ΜΑΤ

Άγνωστοι έριξαν βόμβες μολότοφ στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή.

Πέντε βόμβες μολότοφ από τον περιβάλλοντα χώρο των φοιτητικών εστιών στην Πολυτεχνειούπολη, πέταξε ομάδα κουκουλοφόρων, στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή.

Από τις πέντε, η μία βόμβα μολότοφ δεν εξερράγη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή.

