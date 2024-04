Κοινωνία

Δολοφονία Λυγγερίδη: Απόπειρα αυτοκτονίας από βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιον τρόπο προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή του ο κατηγορούμενος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

-

Απόπειρα αυτοκτονίας φέρεται ότι έκανε πρίν απο λίγο ενας από τους βασικούς κατηγορούμενους για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Λυγγερίδη.

Ο κατηγορούμενος στο άκουσμα του ότι θα παραμείνει κρατούμενος, υπεστη κριση πανικου και χρησιμοποιώντας μια τηλεκάρτα άρχισε να αυτοτραυματίζεται στα χέρια.

Οι άντρες τον αρχών τον είδαν από τις κάμερες και έσπευσαν άμεσα να το σταματήσουν.

Αυτή τη στιγμή ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο "Σωτηρία".





Τέσσερις οι προφυλακιστέοι για την υπόθεση

Εντωμεταξύ τους 24, από τους 31 που οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια, έχουν φθάσει οι κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί στους Ανακριτές για την εγκληματική ομάδα οπαδών.

Από αυτούς οι τέσσερις κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των άλλων επτά κατηγορούμενων.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Λυγγερίδη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι

Σάββατο του Λαζάρου: Η γιορτή και τα έθιμα

Πάτρα: Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο με...τιμοκατάλογο στον τοίχο (εικόνες)