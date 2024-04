Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Life

Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος θα συνεχίσει την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος θα συνεχίσει να προσφέρει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση μέσα από την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού.

Με τη μακρά και σημαντική θητεία του στο χώρο της Ενημέρωσης, όπου έχει αφήσει την προσωπική του σφραγίδα, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα συναντά πρόσωπα από όλους τους χώρους στο «Ενώπιος Ενωπίω», ενώ μέσα από πολιτικές-κοινωνικές εκπομπές θα δίνει τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων της επικαιρότητας.

