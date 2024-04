Πολιτισμός

Ακρόπολη – “Αρχαίοι Έλληνες”: Μπήκαν στο χώρο ανενόχλητοι (βίντεο-ντοκουμέντο)

Αποκλειστικό οπτικό υλικό του ΑΝΤ1 αποκαλύπτει ότι κανένας από τους αρμοδίους δεν διέκοψε τους μεταμφιεσμένους ούτε τους ζήτησε εξηγήσεις.

Ανενόχλητοι και χωρίς να τους σταματήσει κανείς μπήκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών το Σάββατο, οι τουρίστες οι οποίοι έχουν “αναστατώσει” το διαδίκτυο, ποζάροντας ντυμένοι “αρχαίοι Έλληνες” και παριστάνοντας το προσωπικό υποδοχής και ξενάγησης στο χώρο. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει, από το βίντεο-ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 από τη στιγμή της εισόδου τους στο χώρο. Στο βίντεο δεν είναι ορατό το αν είναι παρόν κάποιο μέλος του φυλακτικού προσωπικού, πάντως τα μέλη της συγκεκριμένης, “εκκεντρικά” ενδεδυμένης ομάδας, δεν φαίνεται να τα διακόπτει κανείς στην πορεία τους προς το εσωτερικό του αρχαιολογικού χώρου.

Όπως είναι γνωστό, για το συμβάν έχει διαταχθεί και διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να ερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν ευθύνες για το θέαμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ευρέως ως “απόλυτα κιτς”.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η αρχαιολόγος προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών του Υπουργείου Πολιτισμού Έλενα Κουντούρη, σημείωσε για το περιστατικό ότι:

Το συμβάν δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τμήμα της VIP ξενάγησης, δεδομένου ότι η έναρξη της εν λόγω δράσης προγραμματίζεται από τον ΟΔΑΠ μετά τις 10.05 .

Δεν είχε διοργανωθεί από την Εφορία καμία σχετική δράση ούτε ξενάγηση, ούτε έχει δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο .

. Καθώς τον χώρο επισκέφθηκαν –με εισιτήριο– πολυμελείς ομάδες επισκεπτών, μεταξύ αυτών εμφιλοχώρησαν ορισμένοι με αρχαιοελληνικές ενδυμασίες, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από το φυλακτικό προσωπικό της Υπηρεσίας, αν και προσφάτως το προσωπικό αυτό έχει ουσιαστικά ενισχυθεί, με αρκετούς εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Ήδη, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν ευθύνες.

