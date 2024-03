Πολιτισμός

Το νομοσχέδιο της Μενδώνη για τα ελληνικά τραγούδια και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θύελλα» στα social media. Οι αντιδράσεις ξενοδόχων και Ελλήνων μουσικών και η δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού στον ΑΝΤ1.

-

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να αναζητούν σκωπτικά αν θα πρέπει να αντικαταστήσουν την ακρόαση του “Black Magic Woman” ....με το «Βρε Μελαχρινάκι», ορυμαγδό χιουμοριστικών αναρτήσεων έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα η πρωτοβουλία του υπουργείου πολιτισμού για την ελληνική μουσική.

Ο λόγος για το νομοσχέδιο που προβλέπει υποχρεωτική ποσόστωση ελληνικής μουσικής σε κάποιες περιπτώσεις ή παράσχει κίνητρα για την προβολή της σε άλλες.

Πρώτοι αντέδρασαν οι ξενοδόχοι, καθώς σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, στους κοινόχρηστους χώρους των καταλυμάτων τους θα πρέπει υποχρεωτικά να ακούγεται ελληνική μουσική σε ποσοστό 45%

«Είναι ένα κρατικός παρεμβατισμός στην ελεύθερη αγορά και μάλιστα σε ένα κλάδο ο οποίος έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το τουριστικό μας προϊόν. Μας γυρνάει δεκαετίες πίσω», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο ΓΓ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Άγγελος Καλλιάς.

Για κράτος λογοκριτή κάνουν λόγο οι παραγωγοί ανεξάρτητων ταινιών. Η πρόβλεψη για τις ταινίες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο μιλά για υποχρεωτική ενσωμάτωση ελληνικής μουσικής σε ποσοστό 70%

Ο ΣΑΠΟΕ (Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων) «επισημαίνει την αντισυνταγματικότητα της διάταξης, το αυταρχικό πνεύμα της και ότι σε καμία χώρα του δυτικού κόσμου δεν έχει θεσπιστεί παρόμοια υποχρέωση για τον κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών».

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 πως, «με το νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις που αφορούν στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της ελληνικής γλώσσας, του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσής του, άρα και των δημιουργών, των μουσικών, οι οποίοι μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου η αγγλόφωνη μουσική έχει επιβληθεί απολύτως, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου στη χώρας μας

ακούγεται 30% ελληνικής μουσικής και 70% ξένης μουσικής. Κι αυτό λένε πρέπει να αλλάξει, με το σχέδιο νόμου να δίνει κίνητρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Θα υπάρξει 5% αύξηση του διαφημιστικού χρόνου αν αυξήσουν 20% το ποσοστό της ελληνικής μουσικής.

«Σημαντικότατο είναι γιατί θα υπάρξει η ελληνική μουσική η ελληνική γλώσσα να την ακούει όλος ο κόσμος. Είναι πολύ ευτυχές γεγονός αυτό μακάρι να ακούγονται ελληνικά τραγούδια σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, μακάρι γιατί έχουμε πια απαυδήσει όλο με ξένη μουσική», είπε στον ΑΝΤ1 ο Μανώλης Μητσιάς.

Ενώ ο στιχουργός – παραγωγός και αντιπρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Αυτοδιαχείρισης, Ηλίας Φιλίππου, λέει στον ΑΝΤ1 πως, το νομοσχέδιο «βοηθάει στην ενίσχυση του ελληνικού ρεπερτορίου, στην ενίσχυση του πολιτισμού μας της γλώσσας μας και αυτού του πολύπαθούς κλάδου των δημιουργών και του ελληνικού τραγουδιού».

Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 14 Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 22χρονης

ΥΠΕΞ για καταδίκη Μπελέρη: Ανησυχία για την αντικειμενικότητα της δίκης

Σακελλαροπούλου σε Ιερώνυμο και ΔΙΣ: Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο