Πρωτομαγιά: Η πορεία στην Αθήνα και το μήνυμα για τη Γάζα (εικόνες)

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις πορείες που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Με το «βλέμμα» στον πόλεμο στη Γάζα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι πορείες με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά, καθώς οι συμμετέχοντες στην πλειονότητά τους, έστειλαν μήνυμα στήριξης στους Παλαιστίνιους.

Από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, το κέντρο της Αθήνας ήταν απροσπέλαστο, λόγω των συγκεντρώσεων, στις οποίες συμμετείχαν οι απεργοί της ΓΣΕΕ της ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΜΕ.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία συγκεντρώθηκαν στις πλατείες Κλαυθμώνος, Κοραή και Συντάγματος και βασικά τους αιτήματα ήταν η επαναφορά των δώρων στο Δημόσιο, το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, αύξηση 10% στους μισθούς, στήριξη του ΕΣΥ και προσλήψεις μόνιμο προσωπικού.

Στην απεργία συμμετείχε πλήθος εργατικών σωματείων, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς, στα λιμάνια και τα πλοία, στα τρένα και στα ΜΜΕ.

Βασικό μήνυμα των διαδηλώσεων ήταν η ειρήνη στη Γάζα, ενώ εστάλη μήνυμα υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, με την ανάρτηση σημαιών, συνθημάτων και το συντριβάνι του Συντάγματος έγινε κόκκινο, όπως το αίμα των Παλαιστινίων, που σκοτώνονται κατά χιλιάδες στη Γάζα.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος δήλωσε: «Σήμερα μέρα Εργατικής Πρωτομαγιάς, η παγκόσμια εργατική τάξη επιθεωρεί τις δυνάμεις της, μαζικοποιεί τα συνδικάτα της, αλλάζει τους αρνητικούς συσχετισμούς από κάτω μέχρι πάνω, οργανώνει και προωθεί την κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης με όλα τα λαϊκά στρώματα, ενάντια στα μονοπώλια, τον καπιταλισμό. Και κυρίως οργανώνεται και παλεύει για τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα, όλα τα δικαιώματα, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, ενάντια στον πόλεμο και τη φτώχεια, για όλους τους τομείς της κοινωνικής και προσωπικής ζωής του κάθε εργάτη, της κάθε εργάτριας, του κάθε αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία, του αγρότη, των νέων και των γυναικών».