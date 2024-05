Κόσμος

Αλβανία: Ζευγάρι Ελλήνων βρέθηκε δολοφονημένο

Σε ποια πρόσωπα στρέφονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του ζευγαριού στην Αλβανία.

Άγριο έγκλημα στην Αλβανία, και πιο συγκεκριμένα στο χωριό Μπροντίστα στην περιφέρεια της Δρόπολης Αργυροκάστρου, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία διευκρινίζουν πως γύρω στις 08:00 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (2/5) το ζευγάρι, ηλικίας 88 και 84 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμά του.

Από την προκαταρκτική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις δύο σορούς, διαπιστώθηκε πως είχαν σημάδια βίας στο σώμα τους, χωρίς να έχει αποσαφηνηθεί εάν προηγήθηκε πάλη με κάποιο εγκληματικό στοιχείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, όπου από τον προκαταρκτικό έλεγχο του σημείου, δεν βρήκαν σπασμένες πόρτες και παράθυρα, με τις έρευνες να κλίνουν προς κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο.

Αμέσως μετά τις σχετικές ανακοινώσεις των Αρχών στην Αλβανία, οι αστυνομικές υπηρεσίες μετέβησαν στο σημείο και, μαζί με την ειδική ανακριτική ομάδα που συστάθηκε για την υπόθεση αυτή, υπό τις οδηγίες της Εισαγγελίας, συνεχίζονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση του άγριου εγκλήματος.

