Αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας Φύσσα

Τι αναφέρει η οικογένεια του δολοφονημένου από μέλη της Χρυσής Αυγής Παύλου Φύσσα, για την απόφαση αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου.

«Προσβολή στα θύματα της Χρυσής Αυγής και των οικογενειών τους» χαρακτηρίζουν, με δήλωση τους, οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, Θοδωρής Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη και Αργύρης Συρίγος.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια του 34χρονου μουσικού αναφέρουν: «Η αποφυλάκιση, με χρήση των ευεργετικών διατάξεων έκτισης ποινής, του νεοναζί αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία "μάτωσε" την ελληνική κοινωνία και δημοκρατία διαπράττοντας συστηματικά κακουργηματικές και πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις, συνιστά μέγιστη προσβολή των θυμάτων της Χρυσής Αυγής και των οικογενειών τους καθώς και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Είναι δεδομένο ότι ο εν λόγω καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει επιδείξει κανένα ίχνος μεταμέλειας από την καταδίκη του έως και σήμερα. Είναι επίσης δεδομένο ότι η εγκληματική δραστηριότητα του νεοναζί εγκληματία ξεκίνησε το μακρινό 1978 και συνεχίστηκε για 35 έτη μέχρι να φτάσουμε στη δολοφονία του Παύλου, η οποία και οδήγησε στη σύλληψή του.

Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, πως ένας τέτοιος αμετανόητος νεοναζί εγκληματίας με ηγετική εγκληματική δράση, ο οποίος λίγες ώρες μετά την πρωτόδικη καταδίκη του δήλωνε "υπερήφανος για τις Ιδέες μου, για τις οποίες αγωνίστηκα από ηλικίας 15 ετών, από το 1972, επί 48 ολόκληρα χρόνια…" και του οποίου οι ναζιστικές ιδέες σύμφωνα με το σκεπτικό της καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου αποτέλεσαν το κίνητρο της εγκληματικής δράσης της Χ.Α. κατά όσων έκρινε ως αντιφρονούντες, των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων της και των μεταναστών, κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη ως μη ύποπτος τελέσεως νέων αξιόποινων πράξεων.

Ενόσω συνεχίζεται η διαδικασία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και τα θύματα της Χ.Α. παλεύουν για τη δικαίωσή τους, το εν λόγω βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου προκαλεί και δοκιμάζει τις αντοχές τους. Αναμένουμε από τις ανώτατες εισαγγελικές αρχές της Πολιτείας να πράξουν δεόντως τα δικονομικώς δυνατά και να προσβάλλουν το βούλευμα αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, ενόψει και της απορριπτικής πρότασης του εισαγγελέα προς το συμβούλιο, η οποία δεν έγινε δεκτή».

Η απόφαση

Την πόρτα εξόδου της φυλακής θα περάσει ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Νίκος Μιχαλολιάκος ,καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών και έξι μηνών για την διεύθυνση του ναζιστικού μορφώματος που "υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος" ανέπτυξε αιματηρή δράση επί σειρά ετών, με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας .

Με την απόφαση τους (αριθμός βουλεύματος 121/2024) οι δικαστές του Συμβουλίου παρότι είχαν αρνητική εισαγγελική εισήγηση , αποδέχθηκαν την αίτηση που υπέβαλε ο Μιχαλολιάκος για υφ' όρων απόλυση από την φυλακή , επιβάλλοντας του, περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα το βούλευμα επιβάλλει τους όρους της

απαγόρευσης εξόδου από την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής,

υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό τμήμα Πεύκης -όπου είναι ο τόπος διαμονής του - μια φορά τον μήνα

απαγόρευσης συναναστροφής με συγκατηγορουμένους του καταδικασμένους για την ίδια υπόθεση

Ο εισαγγελέας που εξέτασε την αίτηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής είχε την γνώμη πως ο Μιχαλολιάκος δεν πρέπει να βγει από την φυλακή , αποδεχόμενος ότι τυπικά πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί. Ωστόσο ο εισαγγελικός λειτουργός τόνιζε στην εισήγηση του προς το δικαστικό συμβούλιο, ότι ο κρατούμενος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποφυλακιστεί καθώς δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου.

Η εισαγγελική πρόταση ήταν απόλυτη στην απόρριψη της αίτησης Μιχαλολιάκου , θεωρώντας πως ο κρατούμενος δεν έχει επιδείξει συμπεριφορές που δηλώνουν μεταμέλεια για όσα του αποδίδονται και ότι επίσης δεν δηλώνει τίποτε πως έχει υπάρξει ηθική βελτίωση του αιτούντος . Εμφανίζει μάλιστα ο εισαγγελέας σωρεία αρθρογραφίας του Μιχαλολιάκου που ενισχύει , όπως αναφέρει ο εισαγγελικός λειτουργός , την άποψη του, καθώς ο έγκλειστος εμφανίζεται αμετανόητος και δηλώνει ότι βρίσκεται έγκλειστος στο πλαίσιο πολιτικής δίωξης και σκευωρίας.

Οι δικαστές ωστόσο έκριναν πως οι όποιες αμφιβολίες συντρέχουν στο πρόσωπο του καταδικασμένου, θα πρέπει να λειτουργούν υπέρ του. Επιπλέον αξιολόγησαν την διαγωγή του θετικά και δεν δέχθηκαν ότι η αρθρογραφία του, δηλώνει ένδειξη τέλεσης νέων πράξεων αν αποφυλακιστεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι προφανές πως η αίτηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου για την πρόωρη αποφυλάκιση του δεν θα έπρεπε να γίνει δεκτή, καθώς ούτε ο πρότερος βίος του, ούτε η έλλειψη μεταμέλειας μέσα στην φυλακή εξασφαλίζουν ότι δεν θα τελέσει παρόμοια εγκλήματα μετά την αποφυλάκιση του. Καταδικάστηκε ως ο ιδρυτής και καθοδηγητής της εγκληματικής οργάνωσης που μεταξύ άλλων ευθύνεται για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ και την απόπειρα ανθρωποκτονίας των μελών του ΠΑΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2013. Θα έπρεπε να συνυπολογιστεί πως ουδέποτε έκανε κάποια δήλωση υπέρ των Δημοκρατικών Αρχών, ενώ αντιθέτως υποστήριζε πάντα πως η δίωξη του ήταν πολιτική, δεν αναγνώριζε καν τις δικαστικές αρχές, αλλά ούτε και το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα. Περιμένουμε το σχετικό βούλευμα για να δούμε με ποια αιτιολογία οι δικαστές κατέληξαν σε αυτή την προκλητική απόφαση για υφ’ όρον απόλυση του Μιχαλολιάκου και βεβαίως αναμένουμε την άμεση επανεξέταση του βουλεύματος. Ενημερώνουμε τέλος, για την αποφυγή λαθών αλλά και για να προλάβουμε τη σπέκουλα που κάποιοι έχουν κάνει «επάγγελμα», πως η διάταξη για την υφ’ όρον απόλυση βάσει της οποίας έκανε αίτηση για αποφυλάκιση ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν σχετίζεται με τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα του 2019».

