Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών με έναν σμηνίτη, έναν ναύτη, έναν έφεδρο και δύο πεζικάριους!!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

*Ο Μιχάλης Κανιμάς είναι δημοσιογράφος.

Ευτυχώς που η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα δεν έχει την ίδια γνώμη με τον Ζώρζ Κλεμανσώ, ότι δηλαδή «ο πόλεμος είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευθούμε στους στρατιωτικούς».

Όπως συνέβη και στην περίπτωση του κορονοϊού, οι ΄Έλληνες πολιτικοί εμπιστεύονται τους ειδικούς που δεν είναι άλλοι από τους ηγήτορες του στρατεύματος. Δόγμα τους το «ο καθείς εφ’ ω ετάχθη».

Και δικαίως, καθώς αν οι Έλληνες πολιτικοί πίστευαν ό,τι και ο Γάλλος πρωθυπουργός (1906-1909 και 1917-1920), που είχε το ηρωικό προσωνύμιο «Τίγρης», τότε τα όποια πολεμικά σχέδια κατά της Τουρκίας δεν θα έπρεπε να φέρουν την υπογραφή στρατηγών, ναυάρχων και πτεράρχων, αλλά ενός σμηνίτη 12μηνης θητείας, ενός παρ’ ολίγον πεζικάριου που μετατάχθηκε στο Ναυτικό με μέσον και τριών πεζικάριων, από τους οποίους ένας έφεδρος αξιωματικός, ένας τριμηνίτης που έκανε τη θητεία του σε στρατόπεδο ανεπιθυμήτων και ένας άλλος που υπηρέτησε 21 μήνες στο Στρατό ξηράς.

Ποιοι είναι αυτοί;

Πρόκειται για την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους τρεις άλλους άνδρες πολιτικούς αρχηγούς «ντυμένους» όχι με το κλασικό σκουρόχρωμο κοστούμι των πολιτικών δραστηριοτήτων τους, αλλά με τη στολή που φορούσαν όσο υπηρετούσαν τη θητεία τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρέτησε για 12 μήνες στην Πολεμική Αεροπορία ως απλός σμηνίτης, όπως και ο υπουργός Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος , καθώς και ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας , που είχε την ειδικότητα του μηχανικού εμβολοφόρων αεροσκαφών.

Ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι είχε επιλεγεί για το Στρατό Ξηράς, κατέληξε με μέσον, όπως ο ίδιος έχει παραδεχθεί, στο Πολεμικό Ναυτικό και δη στο Πεντάγωνο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος υπηρέτησε στο Στρατό ξηράς στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου ως έφεδρος αξιωματικός, ο Δημήτρης Κουτσούμπας που ήταν απλός στρατιώτης το μόνο που αναφέρει στο βιογραφικό του για τη θητεία του είναι ότι υπηρέτησε 21 μήνες στο Μεσολόγγι, την Κομοτηνή και τη Λήμνο, ενώ ο Γιάνης Βαρουφάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τη χρονιά της μυθοποίησης του, το 2015 , παραδέχθηκε ότι υπηρέτησε για τρεις μόνο μήνες στα 40 του χρόνια σε Τάγμα Ανεπιθυμήτων,στη νήσο Σύρο!

Προκύπτει, λοιπόν, σαφώς ότι σε αντίθεση με άλλα θέματα, όπως η Οικονομία , η Υγεία, το Περιβάλλον κλπ., όπου οι πολιτικοί αρχηγοί λόγω σπουδών και σχετικής εμπειρίας, μπορούν να δίνουν αυτοί τη γραμμή για το δέον γενέσθαι, στους πολεμικούς σχεδιασμούς είναι υποχρεωμένοι να έπονται των στρατιωτικών. Όταν μάλιστα, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, δεν έχουν εκπληρώσει ούτε καν όλη τη στρατιωτική τους θητεία. Ο Αντώνης Σαμαράς, για παράδειγμα, υπηρέτησε εννέα μήνες στο Ναυτικό εξαγοράζοντας την υπόλοιπη θητεία των 17 μηνών προς 21.000 δραχμές.

Ο πεζικάριος Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάστηκε στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού στην Καλαμάτα στις 27 Νοεμβρίου 1978. Έκανε θητεία οκτώ μηνών και απολύθηκε, αφού πρώτα εξαγόρασε το υπόλοιπο των 16 μηνών, καταβάλλοντας 19.000 δρχ.

Ο Κ. Καραμανλής παρουσιάστηκε στο Ναυτικό τον Απρίλιο του 1977, διακόπτοντας την αναβολή του και απολύθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1979, έχοντας λάβει την ειδικότητα του διαχειριστή.

Από τα μέλη του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, ελάχιστοι έχουν υπηρετήσει ως έφεδροι αξιωματικοί. Μεταξύ αυτών, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας, που θήτευσε στο Στρατό ξηράς, ενώ ο Αδ. Γεωργιάδης ήταν έφεδρος λοχίας τεθωρακισμένων σε μονάδα της βόρειας Ελλάδας. Τρανταχτή περίπτωση, ο δήμαρχος Αθηναίος Κώστας Μπακογιάννης που υπηρέτησε στις καταδρομές ως αλεξιπτωτιστής.

Πάντως , όλο και λιγότεροι πολιτικοί εξακολουθούν να προβάλλουν ως τίτλο τιμής τη στρατιωτική τους θητεία είτε γιατί θεωρούν αυτονόητη τη στράτευση τους και όχι άξια ειδικής αναφοράς στο βιογραφικό τους είτε γιατί δεν πολυπιστεύουν το θεσμό. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που ζούσε μονίμως στο Λονδίνο, προσπάθησε να επιτύχει μειωμένη θητεία, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, άγνοια της ελληνικής γλώσσας, αλλά ο στρατηγός θείος του και νικητής του εμφυλίου, Παυσανίας Τσακαλώτος, με μία αυστηρή επιστολή, του έκοψε τη φόρα τονίζοντας ότι «Ουδείς Τσακαλώτος υπηρέτησε μειωμένη θητεία».

Οπότε, τί να κάνει ο Ευκλείδης; Aποδέχθηκε, θέλοντας και μη την υπόδειξη – εντολή του στρατηγού και εκπλήρωσε στο ακέραιο τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, δηλαδή 24 μήνες.

Αντίθετα, ο Κ. Γαβρόγλου, κάνοντας χρήση χουντικού νόμου απέφυγε να στρατευθεί ως γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη και σπουδάζων στο εξωτερικό.

Δύσκολη η καλογερική, ιδιαίτερα αν συμβαίνουν όσα εξιστορεί σε παλαιότερο άρθρο του στην Καθημερινή ο Απόστολος Λακασάς, αναφερόμενος στην θητεία του του Γιάνη Βαρουφάκη:

«Αφήστε τον εκεί, να του πέσει λίγο η μύτη». Αυτό φέρεται να απεφάνθη το 1999 πανεπιστημιακός, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε ομήγυρη πανεπιστημιακών για τον Γιάνη Βαρουφάκη, όταν εκείνος επιτελούσε τη στρατιωτική του θητεία. Στο πηγαδάκι κάποιος είπε ότι «ο Γιάνης δεν περνά καλά στον στρατό, του κάνουν καψόνια», ένας άλλος έριξε κομψά την πρόταση της αλλαγής στρατιωτικής μονάδας για τον Γιάνη. Όμως ο πανεπιστημιακός-παλιά καραβάνα της πολιτικής και του ΕΚΠΑ, είχε διακρίνει χαρακτηριστικά στον Γιάνη Βαρουφάκη που ήθελαν... λείανση: όπως η αλαζονεία του. Έτσι τους αποστόμωσε με την παραπάνω φράση. Είχαν αποτέλεσμα τα υποτιθέμενα καψόνια στον Γιάνη Βαρουφάκη;».