Εμβόλιο για τον κορονοϊό: Τι σημαίνει η συνεργασία AstraZeneca - Gamaleya

*Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής Πολτικής της Υγείας στο London School of Economics.

Στις 23 Νοεμβρίου, μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που έδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα για το ρωσικό εμβόλιο, το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και το Κέντρο Gamaleya προσέφεραν στην AstraZeneca συνεργασία ως προς τη χρήση ενός από τα δύο συστατικά του εμβολίου Sputnik V. Η Astra Zeneca σήμερα με ανακοίνωσή της ανακοινώνει πως αποδέχτηκε την πρόταση για τη συνεργασία σε πρόσθετες κλινικές δοκιμές του δικού της εμβολίου, το οποίο θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η AstraZeneca, θέτει τη συνεργασία στο πλαίσιο της αξιολόγησης συνδυασμών διαφορετικών εμβολίων ώστε να επιβεβαιωθεί πως τα εμβόλια θα μπορούσαν να συνδυαστούν με επιτυχία. Δεν έχουμε ακόμα πολλές λεπτομέρειες πέραν του ότι το ρωσικό σκέλος δήλωσε ότι θα αρχίσει να εγγράφει εθελοντές ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω στη νέα κλινική δοκιμή.

Να θυμίσουμε πως και τα δύο εμβόλια έναντι του κορωνοϊού είναι 2 δόσεων, και τα 2 χρησιμοποιούν ιικούς φορείς, και τα δύο στοχοποιούν την πρωτεΐνη ακίδα και επίσης η ασφάλειά τους έχει επιβεβαιωθεί με κλινικές δοκιμές σε δεκάδες χιλιάδες εθελοντών. Ο διαφορές αφορούν το είδος του ιικού φορέα (το ρωσικό χρησιμοποιεί 2 διαφορετικούς), το μεσοδιάστημα μεταξύ δόσεων (3 και 4 εβδομάδες, για το ρωσικό και της AstraZeneca, αντίστοιχα) και τη δοσολογία.

Που διαφέρει το ρωσικό εμβόλιο σέ σχέση με άλλα εμβόλια που βασίζονται σε ιικούς φορείς; Στην ουσία αποτελείται από 2 μέρη. Και τα δύο μέρη έχουν βάση ιούς που προκαλούν κοινό κρυολόγημα, τον αδενοϊό 5 και τον αδενοϊό 26. Αυτή η προσέγγιση είναι παρόμοια με άλλα εμβόλια COVID-19. Για παράδειγμα το κινεζικό εμβόλιο της CanSino Biologics Inc. βασίζεται στον αδενοϊό 5 ενώ η Johnson & Johnson χρησιμοποιεί τον αδενοϊό 26 για το εμβόλιό της. Επειδή μετά τον εμβολιασμό το σώμα μπορεί να αναπτύξει αντισώματα στον φορέα (τον αδενοϊό), άρα ένα ενισχυτικό εμβόλιο με τον φορέα του ιού μπορεί να καταστεί λιγότερο αποτελεσματικό. Ο εμβολιασμός σε δύο βήματα με 2 διαφορετικούς αδενοϊούς μπορεί να παρακάμψει αυτό το ζήτημα. Η AstraZeneca σύμφωνα με την ανακοίνωση θα χρησιμοποιήσει επίσης τον αδενοϊό 26 του ρωσικού εμβολίου σε συνδυασμό με το ήδη δοκιμασμένο εμβόλιο που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Συζητάμε καιρό τώρα για τα νέα που περιμένουμε για τα εμβόλια μέσα στο Δεκέμβριο, όμως αυτό είναι μια πραγματικά μεγάλη εξέλιξη. Η είδηση είναι πολυεπίπεδα σημαντική και αναδεικνύει τη σημασία της ανάγκης για παγκόσμιες συνεργασίες στην αντιμετώπιση τη πανδημίας. Η συνεργασία μιας μεγάλης δυτικής φαρμακευτικής εταιρείας και του ρωσικού ινστιτούτου επιστημονικών ερευνητών υπογραμμίζει την πίεση να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πλάνο για την καταπολέμηση της πανδημίας που έχει σκοτώσει σχεδόν 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ρωσία επίσης με αυτό τον τρόπο κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα προς το Δυτικό κόσμο. Ίσως αυτό να σχετίζεται και με το ότι υπήρξαν διάφορες ανησυχίες σχετικά με την ταχύτητα με την οποία έχει εργαστεί η Ρωσία. Η Ρωσία θυμίζω, είχε δώσει έγκριση για το εμβόλιό της από τον Αύγουστο, και ξεκίνησε εμβολιασμούς μεγάλης κλίμακας, πριν ολοκληρωθούν οι πλήρεις δοκιμές για τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς του εμβολίου. Η κίνηση αυτή ίσως ταυτόχρονα να φέρει την ψήφο εμπιστοσύνης από έναν δυτικό κατασκευαστή στο Sputnik-V.

Αναφέρομαι συχνά στα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης και της αδειοδότησης πολλαπλών εμβολίων. Η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών εμβολίων COVID-19 μπορεί να είναι χρήσιμη

για τη βελτίωση της προστασίας από τον ιό από πλευράς αποτελεσματικότητας

για την βελτίωση της ανοσίας από πλευράς διάρκειας.

για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα εμβόλια.

Όμως, οι κλινικές δοκιμές με διαφορετικούς συνδυασμούς εμβολίων δεν θα κάνουν μόνο τα προγράμματα ανοσοποίησης πιο ευέλικτα, για παράδειγμα λόγω της διαθεσιμότητας εμβολίων σε διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα, για παράδειγμα, ότι θα ξεκινήσει μια κλινική δοκιμή που θα συνδυάζει εμβόλια αδενοϊού με εμβόλια τεχνολογίας mRNA. Καθώς περισσότερα εμβόλια θα εγκρίνονται, είναι σημαντικό να διερευνήσουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μελετηθεί η εναλλαξιμότητά τους.

Γιατί είναι σημαντικές αυτού του είδους οι κλινικές δοκιμές;

Γιατί θα δώσουν περαιτέρω δεδομένα, στοιχεία και γνώση που θα επιτρέψουν στους γιατρούς τη βέλτιστη ή έστω μεγαλύτερη επιλογή κατά τη συμβουλευτική για τη χορήγηση εμβολίων.

Μίλησα από την αρχή για τα εμβόλια και τις πατέντες τους ως παγκόσμια αγαθά.

Γιατί; Επειδή η παροχή ευρείας και δίκαιης πρόσβασης στα εμβόλια COVID-19 θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε πραγματικά την πορεία αυτής της πανδημίας και να επηρεάσουμε θετικά την πραγματική αποτελεσματικότητα αυτού του πρωτοφανούς προγράμματος εμβολιασμού.